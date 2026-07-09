Gustavo Puerta rompe el silencio sobre la eliminación de Colombia: se desahogó en redes

La Selección Colombia no cumplió sus objetivos en el Mundial 2026, pero descubrió a Gustavo Puerta como titular indiscutible en el mediocampo. El volante vallecaucano fue la gran revelación del combinado nacional y se ganó el cariño de los hinchas en todo el país.

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Tras la derrota contra Suiza prefirió no hablar con los medios de comunicación. El desahogo llegó este jueves, dos días después, a través de su cuenta oficial de Instagram.

“No era el final que soñábamos, pero me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo en cada entrenamiento y en cada partido”, escribió.

Puerta considera que “vestir esta camiseta y representar a mi país en un Mundial fue un orgullo inmenso y un sueño hecho realidad. Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros, y a toda la gente que nos acompañó y creyó en nosotros hasta el final”.

El mediocampista fue titular en los cinco partidos de la Selección Colombia y obtuvo calificaciones altas, incluso por encima de otros referentes como Luis Díaz o James Rodríguez.

Ante la selección de Suiza jugó los 120 minutos de tiempo reglamentario y prórroga, un esfuerzo físico que no alcanzó para seguir con vida en la Copa del Mundo.

“Hoy duele, pero también nos deja grandes aprendizajes. Seguiremos trabajando con la misma ilusión y compromiso para volver más fuertes. Gracias por el apoyo incondicional. Orgulloso de ser colombiano”, sentenció Gustavo Puerta.

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En los comentarios recibió mensajes de apoyo por parte de hinchas y colegas, que quedaron sorprendidos por su impecable nivel en la Copa del Mundo con apenas 22 años de edad.

Muchos consideran que Gustavo Puerta fue el mejor jugador de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Aunque no marcó goles, fue el motor del equipo en el centro del campo y gastó toda la gasolina que tenía en el tanque.

Gustavo Puerta reacciona a la derrota de Colombia contra Suiza en Vancouver. Foto: Getty Images

Futuro prometedor para Gustavo Puerta

Más allá que el objetivo de todo el grupo era superar lo hecho en Brasil-2014, a Puerta le espera un futuro prometedor.

Actualmente tiene contra con el Racing de Santander de la liga española; sin embargo, su futuro apunta a dar un giro drástico en el mercado de fichajes.

Hace unos días estuvo sonando como posible fichaje del FC Porto, pero las negociaciones no avanzaron y el equipo portugués está revisando otras opciones en el mercado.

La cifra que pide su club actual para dejarlo salir son 10 millones de euros, un precio bastante cómodo para un jugador que fue revelación en el Mundial 2026. Todavía queda mes y medio en la ventana de fichajes para que alguno de sus pretendientes envíe una oferta que pueda convencer a la dirigencia del Racing de Santander.