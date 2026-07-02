La previa del partido entre Colombia y Ghana este viernes, 3 de julio, está marcada por varios temas. Uno de ellos, presunta brujería por parte del país africano y el temor que se instauró entre algunos hinchas de que este repercuta en el campo de juego.

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Nana Kwaku Bonsam, el curandero e hincha de Ghana que se hizo viral en los medios de comunicación por afirmar que tiene poderes para cambiar el resultado de los partidos, es ignorado por los jugadores de la Selección Colombia, quienes se aferran a su fe.

Gustavo Puerta: “Somos un equipo que siempre cree en Dios”

“Se han escuchado muchas cosas de ese tipo, pero nosotros somos un equipo que siempre cree en Dios, estamos con él, y yo sé que con él nada nos afectará. Más que eso es seguir trabajando, aferrarnos a Dios y seguir haciendo las cosas bien, que con el trabajo y la ayuda del Señor se nos van a dar las cosas”, afirmó Gustavo Puerta en atención a los medios de comunicación.

Otro de los que habló fue el delantero Jhon Córdoba, y tampoco se dejó impresionar por la supuesta brujería que desde Ghana podría caer en Colombia: “Yo no creo en brujos. Yo creo en Dios y en la Virgen de Guadalupe”.

"Nosotros somos un equipo que siempre cree en Dios, que estamos con él y yo sé que con él nada nos afectará". Así respondieron integrantes de la Selección Colombia a la polémica por las supuestas prácticas espirituales de cara al partido frente a Ghana. pic.twitter.com/G02iqbh8qN — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 2, 2026

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Daniel Muñoz también habló con los medios de comunicación y dejó sus sensaciones del venidero partido por los dieciseisavos del Mundial 2026. Se trata de uno de los fijos en Colombia a lo largo de lo que va de la cita orbital.

“Va a ser un juego intenso, como todos los partidos del Mundial. Nadie le va a regalar nada a nadie; lo más importante es que como grupo y familia estemos unidos, fuertes y mentalizados. El que tenga más hambre es el que va a ganar”, afirmó Muñoz, en el mismo diálogo con los medios, y en declaraciones recogidas por As Colombia.

Daniel Muñoz, figura clave de Colombia en lo que va del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Eduardo Verdugo

Además, añadió: “A título personal, siempre que hablamos con los chicos y con el grupo, esa es la premisa: ante todo, la humildad, tanto en la victoria como en la derrota. No somos máquinas y no sabemos qué pasará mañana. Queremos ir, hacer un gran partido, ganar y darle una alegría al pueblo colombiano. Vamos a hacer todo, pero la victoria no depende de nosotros, depende de Dios. Ahorita es estar bien aterrizados, con los pies sobre la tierra, la mirada en el cielo y dispuestos a dar la vida por los colores”.