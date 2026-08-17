Presidente de Dimayor puso fecha definitiva para decidir el futuro de la Liga BetPlay

El impacto del terremoto del pasado lunes 10 de agosto en Colombia paralizó el desarrollo de la Liga BetPlay, debido a los daños en la infraestructura de varios estadios, las labores de rescate en distintas regiones y el impacto directo en integrantes de la comunidad deportiva. La dirigencia analiza la reanudación del campeonato, evaluando el sustento económico de quienes dependen de esta actividad y los acuerdos comerciales vigentes.

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Las fechas iniciales para reanudar el torneo fueron de reactivación; fueron cambiadas conforme se fue conociendo la seriedad de la emergencia. El presidente de la institución, Carlos Mario Zuluaga, abordó las opciones en diálogo con Caracol Radio, señalando que se buscan alternativas para cumplir con la programación de la temporada actual sin afectar la logística nacional.

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Frente a la complejidad de las decisiones administrativas en esta coyuntura, Zuluaga indicó que lamenta “profundamente las pérdidas humanas y materiales; definir el regreso exige analizar ambas caras de la moneda, pues la actividad genera sustento a muchas personas y debemos cumplir con los compromisos comerciales de transmisión”.

Ajustes en el calendario y modificación del sistema de juego

El cruce de fechas obliga a la organización a contemplar modificaciones en la estructura de las competencias de primera división y copa. La propuesta contempla extender el torneo hasta el 22 de diciembre e implementar una fase de eliminación directa en lugar del formato de grupos para definir a los clasificados.

Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, habló sobre lo que sigue para el futbol colombiano tras el terremoto. Foto: Catalina Olaya

En relación con el ajuste de los torneos, el presidente explicó que “no caben los partidos pendientes en el tiempo restante, por lo que plantearemos a la asamblea un sistema de eliminación directa en la liga y disputar las fases finales de la copa a un solo encuentro”.

Las autoridades deportivas evalúan también las condiciones físicas de los estadios en las zonas más golpeadas por la emergencia. Los estadios de Cali, Manizales, Pereira y Armenia se encuentran en revisión técnica, requiriendo el aval de las alcaldías locales e inspecciones de infraestructura antes de autorizar el ingreso de público y equipos.

La decisión final se tomará en conjunto en la próxima asamblea de la Dimayor, la cual se efectuará el siguiente martes 19 de agosto, donde se abordarán otros temas de interés del futbol profesional colombiano, como los derechos de televisión.

Coordinación logística, apoyo humanitario y derechos de televisión

Los clubes del balompié nacional habilitaron sus sedes deportivas como centros de recolección para acopiar insumos y coordinar su traslado a las regiones afectadas. La Confederación Sudamericana de Fútbol destinó una contribución económica de un millón de dólares a las labores de atención gestionadas por el Gobierno nacional.

En el ámbito institucional, los dirigentes avanzan en la reestructuración de los ingresos comerciales derivados de las transmisiones. Una comisión de representantes busca un consenso entre los equipos sobre el esquema de reparto de fondos antes de presentar la propuesta formal a la empresa dueña de los derechos antes de finalizar septiembre.