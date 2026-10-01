Reportan temblor en Colombia en una zona cercana a un volcán: a solo 9 km de profundidad

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPOP), confirmó un evento sismológico registrado a las 18:40:39 hora local (23:40:39 UTC) del jueves 1 de octubre de 2026. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 3.2, con un estatus de revisión manual por parte de los analistas de la red nacional.

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Aunque la magnitud es moderada, la característica determinante fue su escasa profundidad de 9 km (categorizado como un sismo superficial, menor a 30 km). Esta condición hizo que la vibración del terreno fuera percibida con notable fuerza por los habitantes de la zona epicentral y poblaciones aledañas.

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