Posible corrupción en el Instituto Agustín Codazzi provoca investigación contra exfuncionaria del gobierno Petro

Martha Lucia Parra García llegó a la Secretaría General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) el 15 de noviembre de 2022, tres meses después de que inició el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro.

Su paso por ese cargo le acaba de pasar factura con una investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría General de la Nación, por posibles irregularidades relacionadas con la planeación, estructuración, celebración, ejecución, financiación y seguimiento de contratos que se firmaron con Findeter y Agrilink.

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Esos negocios los firmó en 2023 con la banca de desarrollo territorial de Colombia (Findeter) y con una empresa que conecta al sector agropecuario e industrial mediante plataformas y eventos especializados (Agrilink).

El proceso disciplinario de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal también vinculó al expediente a siete servidores públicos y contratistas de la entidad, quienes por sus roles durante la vigencia de esos contratos pudieron tener algún tipo de participación en los trámites contractuales.

Ese es el objetivo principal de la investigación disciplinaria que adelantará la Procuraduría General para verificar cómo fue el manejo que se le dio a los recursos asociados a la política de catastro multipropósito.

Desde el ente de control ordenaron: “Práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal”.

¿Quién es Martha Lucía Parra?

Parra García es profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad del Externado de Colombia con especialización en Finanzas Privadas del Rosario, según la página del Igac.

Su trayectoria la ha construido en el sector público. Su experiencia pasó por la Sociedad de Activos Especiales como gerente financiera, a cargo de los procesos presupuestales, contables y de tesorería. También trabajó en la Secretaría de Hacienda de Bogotá, en temas de endeudamiento público, banca nacional, banca multilateral y en las agencias calificadoras de riesgo.

Pero ahora, tendrá que responder ante la Procuraduría por este caso que la tiene con una investigación disciplinaria por la posible corrupción que se habría dado en el manejo de los contratos que suscribió con Findeter y Agrilink.