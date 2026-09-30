Nuevos despidos en la Procuraduría; salen cuatro funcionarias de la delegada de infancia y mujer

SEMANA conoció en exclusiva que desde la semana pasada no han parado los despidos en la Procuraduría General de la Nación. Esta vez, las funcionarias afectadas eran del despacho de la Procuraduría Delegada de Derechos de Infancia, Mujer y Asuntos de Género, quien fue declarada insubsistente el pasado viernes 25 de septiembre.

Pero solo bastaron tres días de su salida, para que el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, decidiera desmoronar el despacho que tenía terminando la vinculación en provisionalidad y declarando insubsistente a cuatro funcionarias que hacían parte de esa delegada.

Declaran insubsistentes a dos de las funcionarias más poderosas de la Procuraduría General

Esta revista conoció los decretos 1954, 1955 y 1956 que firmó el procurador Eljach para finalizar la vinculación en provisionalidad de Ginna Kaherine Prieto Vargas, Erika Marcela Guzmán Moreno y Astrid Johana Quintero Gómez.

El documento de Pietro Vargas, marcado con el número 1954, decretó la terminación de su provisionalidad en el empleo de profesional universitario, de planta global, ubicada en la Procuraduría Delegada de Funciones Mixtas N°8, encargada de la defensa de los derechos de la Infancia, la Adolesencia, la Familia y la Mujer.

Los decretos contra Guzmán Moreno y Quintero Gómez también las dejó por fuera esa misma delegada. Dichos documentos, firmados el pasado lunes 28 de septiembre, explicaron que los cargos de provisionalidad son de carácter transitorio y excepcional, y el régimen especial de la Procuraduría, permite al nominador que termine ese tipo de vinculos antes del vencimiento del término, cuando existan razones del servicio.

Sin embargo, los decretos no exponen ninguna razón específica relacionada con la conducta de las tres funcionarias, sino que fundamenta el fin de la relación laboral con la facultad del procurador para terminar nombramientos en provisionalidad por temas del servicio.

La funcionaria insubsistente

Otra de las funcionarias que salió por un plumazo del procurador Gregorio Eljach fue Emma Doris López Rodríguez, quien se venía desempeñando como asesora grado 24 del despacho del Procurador General de la Nación. Casualmente, su salida también se oficializó el pasado lunes 28 de septiembre.

En esa orden se reconoció que López también tenía funciones en la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas N°8, es decir, la misma que estuvo liderada por la ahora exprocuradora que fue declarada insubsistente el pasado viernes 25 de septiembre.

Este es el decreto que declaró la insubsistencia de la asesora Emma López. Foto: Suminsitro

Esta situación provocó que las Juntas Directivas del Sindicato de Trabajadores de la Procuraturía General, STP-Dignidad, convocarán una protesta este próximo jueves 1 de octubre a las 12:00 del día para rechazar lo que han considerado como “desvinculaciones de servidores que se vienen presentando en la entidad con el argumento de que el procurador general de la Nación puede (...) dar por terminador los nombramientos en provisionalidad”.

Las dos poderosas declaradas insubsistentes

Estos nuevos despidos se dieron pocos días después de que la Procuraduría General declaró insubsistentes a dos poderosas funcionarias: María Fernanda Rangel, delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia; y de María Paola Suárez, procuradora delegada para las Fuerzas Militares.

Lo particular de la salida de la procuradora Suárez es que se dio justo cuando intentaba llevar a juicio disciplinario al coronel Sammy Rodríguez, quien fue edecán del expresidente Gustavo Petro, por un delicado proceso que pesa en su contra ante un presunto acto sexual en contra de una oficial del Ejército Nacional.