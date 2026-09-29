Nuevos detalles se conocen sobre el sicariato contra John Jairo Torres, exalcalde de Yopal conocido como John Calzones, quien tras permanecer en delicado estado de salud después de recibir tres impactos de bala, falleció este martes, 29 de septiembre.

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Una de las principales pistas está relacionada con la motocicleta en la que se movilizaron los dos hombres señalados de ingresar a la finca del exmandatario para atacarlo.

El gobernador de Casanare, César Ortiz, reveló en entrevista con Noticias Caracol que el vehículo estaría relacionado con otro crimen ocurrido en el departamento: la moto pertenecía a un ganadero que habría sido asesinado para despojarlo de ella.

“Esto está relacionado con un atentado también, lamentablemente, el asesinato de un ganadero (…) a quien le quitaron la vida para robarle la moto y utilizaron esta moto para hacer el atentado del exalcalde John Jairo Torres”, aseguró Ortiz.

La información ahora hace parte de las investigaciones con las que las autoridades buscan reconstruir la ruta de los responsables y establecer quiénes ordenaron el ataque.

Una falla en la moto permitió una captura

Según la versión entregada por el gobernador, dos sujetos llegaron hasta la finca La Selvita, ubicada cerca del casco urbano de Yopal, e ingresaron al predio. Allí habrían interceptado al exalcalde y posteriormente dispararon contra él.

Tras el ataque comenzó la fuga. Sin embargo, la motocicleta presentó una falla mecánica que impidió que los señalados responsables escaparan con normalidad.

Trabajadores de la finca lograron interceptar a uno de ellos y posteriormente lo entregaron a la Policía Nacional. De acuerdo con la información preliminar entregada por Ortiz, se trataría de un menor de edad, aunque todavía no se ha precisado públicamente su edad.

Las autoridades también tienen en su poder la motocicleta y un revólver que serán fundamentales dentro de las labores investigativas.

El segundo hombre que habría participado en el atentado consiguió escapar y es buscado por las autoridades.

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John Calzones alcanzó a llegar a un centro asistencial en estado crítico

Torres fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía después del ataque. Según el gobernador, recibió tres impactos de bala y presentaba heridas graves en el tórax y el abdomen, además de afectaciones en otros órganos, en el momento en el que fue trasladado a un centro asistencial.

Lamentablemente, sobre el mediodía, Ortiz publicó en sus redes sociales un comunicado en el que anunció el fallecimiento de Torres.

“He recibido la lamentable noticia del fallecimiento del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, luego de la intervención quirúrgica realizada por los especialistas del Hospital Regional de la Orinoquía”, publicó el mandatario en sus redes sociales.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente cuál habría sido el móvil del atentado ni quién estaría detrás de su planeación. El gobernador señaló que sería prematuro atribuir el hecho a alguna estructura armada mientras avanzan las investigaciones.

La Gobernación de Casanare anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita ubicar a la segunda persona que habría participado en el ataque y avanzar en la identificación de los autores materiales e intelectuales.