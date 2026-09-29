Cámaras captaron ataque contra exalcalde Jhon Calzones: sicarios llegaron en moto hasta una finca y le dispararon

El exmandatario de Yopal, Jhon Jairo Torres, conocido como Jhon Calzones, fue víctima de un ataque armado que quedó registrado en cámaras de seguridad. Las imágenes muestran el atentado perpetrado por sujetos armados que llegaron hasta una finca y abrieron fuego. Posteriormente, la víctima falleció.

Murió Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal: le dispararon cuatro veces; ya hay un capturado

El ataque ocurrió en la mañana de este martes, 29 de septiembre, en una propiedad rural de Yopal, Casanare. El gobernador del departamento, César Ortiz Zorro, confirmó que recibió información de la Policía Nacional sobre el atentado y señaló que había una persona capturada por su presunta participación.

De acuerdo con los primeros reportes, los hombres armados se desplazaron hasta la finca La Selvita, en el sector de Aguafilla, donde dispararon contra el exmandatario. Torres recibió varios impactos de bala y fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía, donde falleció.

El material de las cámaras de seguridad se convierte en una pieza para esclarecer la forma en que se produjo el ataque y establecer quiénes participaron. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar los móviles del atentado y ubicar a los demás responsables.

Torres fue elegido alcalde de Yopal en 2015, en una elección que generó amplia atención nacional porque se encontraba privado de la libertad por un proceso relacionado con urbanización ilegal. Su administración terminó en medio de actuaciones judiciales y su trayectoria pública estuvo marcada por procesos relacionados con el proyecto urbanístico Ciudadela La Bendición.

Jhon Calzones. Foto: Guillermo Torres

La Gobernación de Casanare rechazó el atentado y pidió información que permita avanzar en la investigación. El caso continúa en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen nuevos detalles sobre las capturas, el estado de salud del exalcalde y las circunstancias del ataque.