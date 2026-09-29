Murió Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal: le dispararon cuatro veces; ya hay un capturado

En la mañana de este martes, 29 de septiembre, se confirmó un atentado en el que murió Jhon Jairo Torres, exalcalde del municipio de Yopal, en el departamento de Casanare.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el exmandatario recibió por lo menos cuatro disparos cuando se encontraba en una finca. Algunos de los impactos fueron en el pecho y comprometieron órganos vitales.

Torres fue trasladado de inmediato hasta el Hospital Regional de la Orinoquía, donde los médicos intentaron salvarle la vida. En inicio su pronóstico era reservado.

César Ortiz Zorro, gobernador del Casanare, se pronunció a través de sus redes sociales y confirmó el ataque. “He recibido por parte de la Policía Nacional la lamentable noticia del atentado contra el exalcalde de Yopal”, dijo.

Según señaló, el hecho dejó a una persona capturada, quien sería el que accionó el arma de fuego. De acuerdo con medios locales, al parecer sería un menor de edad, pero esta información no ha sido confirmada de manera oficial por parte de las autoridades.

“Elevamos nuestras oraciones a Dios por la pronta recuperación de Jhon Jairo y pedimos fortaleza para su familia en este difícil momento”, había expresado el mandatario departamental en aquel momento.

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Arledy Alvarado Patiño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, también se pronunció por medio de sus redes sociales para rechazar lo sucedido. “Condeno cualquier atentado contra la vida. Nada justifica la violencia”, escribió.

“Lo ocurrido hoy con el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, es una nueva alerta frente a la inseguridad que golpea a Casanare; no podemos acostumbrarnos al miedo”, agregó.

La congresista cerró la publicación diciendo: “La vida siempre debe estar primero”.

Por el momento, no hay mayor información sobre cómo habría ocurrido todo el atentado, pero las autoridades ya se encuentran adelantando las investigaciones para esclarecer en su totalidad qué pasó en este hecho y quiénes son los responsables.