Capturan a funcionarios de la Registraduría Nacional que harían parte de una red de tráfico de migrantes

La Policía confirmó la captura de 15 personas que harían parte de una red de tráfico de migrantes. La autoridad indicó que entre los detenidos hay tres funcionarios de la Registraduría Nacional.

Sobre el caso, la Policía dijo: “Durante operativos simultáneos desplegados en las ciudades de Bogotá D. C., Barranquilla, Soledad (Atlántico) y Neiva (Huila), se hicieron efectivas 15 órdenes de captura de 12 ciudadanos colombianos y tres dominicanos requeridos por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad material en documento público”.

Además, añadió: “La red captaba principalmente a ciudadanos provenientes de República Dominicana y Venezuela para dotarlos fraudulentamente de la nacionalidad colombiana con registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes; para lograrlo, la estructura cooptó a servidores públicos clave, entre ellos tres funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá y Barranquilla, quienes aprovechaban sus cargos para omitir requisitos de ley, ingresar al sistema biométrico, registrar huellas y expedir cédulas de ciudadanía adulteradas”.

Policía en redada contra el tráfico de migrantes. Foto: Dijín

Sobre los montos de dinero que cobraba la red, la Policía logró develar las sumas del ilícito. “La estructura cobraba entre $ 4.000.000 y $ 7.000.000 de pesos y sumas de hasta 7.000 dólares en rutas complejas por cada paquete de documentación; su cadena criminal se dividía en roles milimétricos. Los extranjeros eran recibidos en Colombia y alojados en inmuebles transitorios mientras se coordinaban los desplazamientos a notarías y registradurías”, dijo la Dijín de la Policía.

La Policía explicó que “los migrantes, después de ser dotados con identidad colombiana, eran enviados hacia Europa y Estados Unidos, empleando en ocasiones rutas terrestres y aéreas que conectaban con Medellín o pasos fronterizos en Ecuador, Perú y Brasil para burlar controles migratorios”.