Megatoma en Cundinamarca: gobernador Jorge Emilio Rey entrega cifras del hecho

Cundinamarca sigue adelantando labores de atención en temas de seguridad en sus diferentes municipios. Así lo hizo saber el gobernador de la región, Jorge Emilio Rey, a través de un mensaje en sus redes sociales.

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El mandatario afirmó que ya se llegó a la megatoma número 32 en el territorio, una iniciativa que busca intervenir de manera sorpresiva en los sectores más poblados y, especialmente, aquellos “donde se presentan dinámicas delictivas especiales”, esto con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En esta nueva jornada de atención, se alcanzaron cifras importantes en la lucha contra el crimen. En el informe se resaltó que se realizaron varias capturas, muchas de ellas por medio de una orden judicial. Asimismo, se logró la recuperación de 25 vehículos y siete bicicletas.

Por otro lado, durante este operativo se incautaron 170 armas blancas, que quedaron a disposición de las autoridades. Además, se decomisaron 4.700 botellas de licor que no cumplían con las normativas vigentes y representaban un riesgo para la salud de las personas que las consumieran.

En esta ocasión, la iniciativa se centró en los municipios de Pacho, Madrid, Mosquera, Ubaté, Cota, Chía, Fusagasugá, Facatativá y Silvania, donde las autoridades se hicieron presentes para llevar a cabo las medidas de seguridad planteadas durante esas intervenciones.

Asimismo, el gobernador de Cundinamarca destacó que se hicieron capacitaciones sobre los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), herramientas necesarias para la gestión de seguridad y orden público en un territorio.

El mandatario afirmó que ya se ha llegado “directa o indirectamente” a más de 40 municipios gracias a esta iniciativa; también se aseguró que se ha formado a más de mil funcionarios locales en medidas correctivas.

Rey destacó que estas jornadas se han podido realizar gracias a la articulación de diferentes entidades como la Policía Nacional, la Fiscalía, la Fuerza Aérea Colombiana, Migración Colombia, el ICBF y secretarías de Gobierno, como las de Seguridad y Movilidad.

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Con estos operativos, la Gobernación de Cundinamarca busca garantizar las condiciones de seguridad de las personas que habitan el territorio; además de llevar controles y presencia institucional directa a las calles, los barrios y los sectores comerciales.

De igual modo, con la megatoma, las autoridades esperan mantener constante vigilancia y control en los municipios de la región, por lo que se espera que esta iniciativa se siga realizando durante las próximas fechas.