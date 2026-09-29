Presidente De La Espriella entrega balance de seguridad de las últimas 24 horas: 30 capturados

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, entregó el balance de resultados registrados por la Fuerza Pública durante las últimas 24 horas, en el que se reportan varias capturas de personas presuntamente vinculadas con estructuras criminales.

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De acuerdo con el informe publicado por el mandatario, se logró la captura de 30 personas que tendrían nexos con organizaciones narcoterroristas. De estas, se destacan siete integrantes de la estructura “Rodrigo Cadete” en La Montañita, Caquetá; dos del ELN en Chita, Boyacá, y 15 de “Los Fantasmas” en La Virginia, Risaralda.

Por otro lado, el mandatario destacó la destrucción de un depósito ilegal que contendría 36 granadas artesanales y material explosivo, que podría ser usado para actividades criminales. Este hallazgo se detectó en Teruel, Huila.

Asimismo, se informó sobre la incautación de 149 kilos de marihuana por parte de la Policía Nacional en Campoalegre, Huila, como parte de los operativos adelantados durante las últimas 24 horas.

El balance también estuvo marcado por la muerte de dos integrantes del Ejército. De La Espriella lamentó el asesinato del soldado profesional Andrés Urbano Hoyos, ocurrido en Sevilla, Valle del Cauca, y también se refirió a la muerte de otro soldado en medio de combates registrados en Argelia, Cauca.

Frente a estos hechos, el presidente expresó su solidaridad con las familias de los uniformados y aseguró que ordenó mantener la ofensiva contra las estructuras que, según su pronunciamiento, serían responsables de estos sucesos.

“Lamento el asesinato del soldado profesional Andrés Urbano Hoyos en Sevilla, Valle del Cauca, y la muerte de otro soldado en combate en Argelia, Cauca. A sus familias, toda mi solidaridad. He ordenado mantener la ofensiva contra los narcoterroristas responsables”, señaló De La Espriella en su publicación.

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De esta manera, el mandatario presentó el balance de las operaciones desarrolladas por la Fuerza Pública durante la última jornada, con resultados que incluyen capturas, incautaciones y la destrucción de un depósito ilegal de material explosivo.

Las autoridades también mantienen activos los operativos de seguimiento y control en las zonas donde se han registrado acciones, mientras continúan evaluando los resultados de los procedimientos adelantados.

Se espera que durante las próximas horas se conozcan nuevos detalles y balances relacionados con los operativos realizados en diferentes regiones del país contra las estructuras criminales.