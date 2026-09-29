¿Por qué Pizarro siguió en la mesa directiva del Senado durante el debate de la pensional, pese a que su elección fue anulada?

El nombre de la exsenadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, apareció 85 veces en el fallo que declaró en primera instancia la muerte política de su colega Iván Name, del Partido Alianza Verde, por utilizar su cargo como presidente del Senado entre 2023 y 2024 para favorecer la reformas del Gobierno Petro, a cambio de los 3.000 millones de pesos que habría recibido de la corrupción en la UNGRD.

Sin embargo, el fallo que decretó su pérdida de investigura dejó en evidencia una particular situación: la exsenadora María José Pizarro siguió fungiendo como integrante de la mesa directiva del Senado y hasta presidió varias sesiones, después de que el Consejo de Estado anuló su elección como primera vicepresidente de esa cámara ¿por qué?

El 7 de marzo de 2024, el Consejo de Estado declaró nula la elección de Pizarro como primera vicepresidente de la mesa directiva del Senado, después de que determinó que se violó la norma que establece que ese cargo de la cámara alta está destinado para los partidos minoritarios o de oposición, pero en ese momento el Pacto Histórico era la fuerza política más numerosa del Senado.

María José Pizarro es mencionada 85 veces en el fallo contra Iván Name. Así fue como “le dejó el asiento para el manejo de las plenarias”

Pese a esa decisión, el fallo que declaró la muerte política contra Name registra que el 19 de marzo de 2024, doce días después de que se anuló el nombramiento de Pizarro en la mesa directiva, la excongresista seguía actuando dentro de ese espacio y hasta llegó a presidir sesiones cuando el entonces presidente del Senado se ausentaba.

Ese día, el Consejo de Estado reportó que la sesión fue presidida inicialmente por Iván Leónidas Name Vázquez, pero cuatro horas más tarde el entonces presidente del Senado se retiró, pasó a dirigir el senador Didier Lobo, entonces segundo vicepresidente, pero solo pasó media hora para que también se saliera del recinto y “pasa a presidir la senadora María José Pizarro”.

El 2 de abril de 2024, Name volvió a presidir la sesión en la que se volvió a discutir la reforma pensional que impulsó el gobierno Petro, pero solo bastaron tres horas y media para que se retirara de la Sala y, según el fallo, “asume la presidencia la senadora María José Pizarro”. En ese momento ya había pasado casi un mes desde que se declaró nula su elección a la vicepresidencia.

Durante esa sesión, el entonces presidente del Senado, Iván Name, regresó en dos oportunidades al recinto, pero su colega Pizarro continuó presidiendo la plenaria en la que se debatía uno de las reformas sociales clave para el gobierno Petro, del cual es aliada política.

Durante ese jueves, el senador Carlos Meisel le reclamó: “Hay que hablar muy seriamente con el doctor Iván Name, porque él deja aquí unas directrices señora vicepresidente, deja un orden y, entonces, usted propone cambiarlo”; a lo que Pizarro respondió: “No soy subordinada, mientras yo esté aquí soy la presidenta de esta plenaria”.

El 4 de abril la situación cambió completamente. La senadora María José Pizarro apareció desde el momento uno como la presidenta del Senado que iba a dirigir la sesión sobre la pensional del Gobierno Petro. El Consejo de Estado especificó en su decisión: “La presidencia residió únicamente en María José Pizarro y Didier Lobo. I.L.N. (Iván Leonidas Name) no estuvo presente en la sesión. Contaba con excusa, según la Gaceta 1748 de 2024″.

El 15 de abril de 2024, Name arrancó dirigiendo la sesión, después los congresistas Inti Asprlla y Fabián Díaz reclamaron por su ausencia, el entonces segundo vicepresidente Didier Lobo les dio explicaciones y la senadora Pizarro volvió a asumir la presidencia de la sesión plenaria en la que se debatía el sistema de protección social integral para la vejez.

Movidas similares se registraron el 16, 17, 22 y 23 de abril, justo ese último día fue cuando la plenaria del Senado aprobó por primera vez la reforma pensional del gobierno Petro antes de que el proyecto pasara a discusión en la Cámara de Representantes.

Después de que se aprobó el proyecto, la senadora Pizarro se pronunció: “Quiero agradecer en nombre de la Mesa Directiva. Yo como presidenta de esta sesión el comportamiento ejemplar de la bancada Liberal, de la bancada de la U, un agradecimiento a la bancada de la U, un agradecimiento a la bancada en Marcha, a la bancada del Partido Verde, a la bancada del Pacto Histórico, de Comunes, de ADA, AICO y a quienes a pesar de haber votado en contra cumplieron con el deber de permanecer en esta plenaria, así que agradecerles a ellos, también del Partido Conservador”.

¿Por qué siguió en la mesa directiva del Senado pese a la anulación?

El 1 de agosto de 2024, el Consejo de Estado le informó al entonces presidente del Senado, Efraín Cepeda, que negó las pretenciones de la demanda de nulidad electoral contra Iván Name y Didier Lobo como presidente y segundo vicepresidente del Senado, elegidos en 2023.

De paso, informaron que en esa decisión se declaró la nulidad del acto de elección de Pizarro como primera vicepresidente del Senado, pero los magistrados explicaron que esas decisiones “quedaron legalmente ejecutoriada el 31 de julio de 2024 a las 5:0 p.m.”.

Es decir, el fallo que dejó por fuera a Pizarro de la vicepresidencia del Senado, quedó notificado y ejecutado cuatro meses después de que el Consejo de Estado declaró su nulidad. Ese tiempo le sirvió a la exsenadora del Pacto Histórico para presidir varias sesiones en las que se cocinó y se aprobó la reforma pensional.