Cayó en Turbo hombre señalado de enviar embarcaciones tipo ‘Go fast’ cargadas de cocaína a Panamá, México y Estados Unidos

Fue capturado en Turbo, Antioquia, un hombre que según las autoridades durante años se hizo pasar por un humilde trabajador de fincas, pero quien supuestamente era un peligroso enlace logístico del Clan del Golfo con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

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Norbey Goez Sepúlveda, según la Dijín, fue detenido en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la cooperación internacional de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA).

Según las autoridades, a través de labores investigativas pudieron establecer que alias el Paisa presuntamente mantenía vínculos criminales con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Clan del Golfo, organización a la que, al parecer, aportaba recursos económicos para financiar actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Cúpula del Clan del Golfo, de izquierda a derecha: Richard, Rodrigo Flechas, Jerónimo, El cura y Flaco monseñor. Foto: Tomado de video.

“Los cargamentos de droga eran acopiados en distintas zonas del departamento de Córdoba y posteriormente, movilizados a través de rutas marítimas con tránsito por países de Centroamérica, teniendo como destino final los Estados Unidos”, indicó la Dijín.

Para evitar ser detectado por las autoridades, dio a conocer una fuente, Goez Sepúlveda cambiaba constantemente de residencia entre los municipios de Tarazá, Necoclí, Dabeiba, el corregimiento El Tres, entre otros.

Allí habría pasado con un bajo perfil durante varios años, desempeñándose aparentemente como comerciante y trabajador de fincas para evitar ser detectado por las autoridades.

“Las indagaciones también establecieron que, tras la captura y posterior extradición hacia los Estados Unidos de uno de los principales cabecillas de la organización criminal, conocido con el alias de Carne Biche, en septiembre de 2023, alias el Paisa habría fortalecido sus medidas de ocultamiento, manteniéndose al margen de registros públicos y privados, así como de plataformas digitales y redes sociales, con el propósito de dificultar su ubicación y judicialización”, señaló la Dijín.

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Además, la Fuerza Pública indicó que en ese tiempo alias el Paisa o Ñato se encargaba del acopio de clorhidrato de cocaína y su posterior envío mediante embarcaciones rápidas a otros países.

“Según la información recopilada, su modalidad delictiva consistía en el acopio de clorhidrato de cocaína y su posterior envío mediante embarcaciones rápidas tipo “Go Fast” desde el Golfo de Urabá y las zonas costeras del departamento de Córdoba, corredores estratégicos utilizados para el tráfico de sustancias ilícitas hacia Panamá, México y los Estados Unidos”: dijo el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín.

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Alias el Paisa tiene un requerimiento de las autoridades judiciales de los Estados Unidos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

Por eso, fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación para que defina los trámites necesarios para su extradición.