En seis meses se resolvió el caso de Javier Arias Stunt; juzgado de Turbo, Antioquia, lo absolvió de graves delitos que le atribuían

Este martes, 8 de septiembre, el juzgado segundo penal del circuito de Turbo, Antioquia, tomó una importante decisión en el caso de Javier Arias Castañeda, el influencer conocido como Javier Arias Stunt.

“Bueno familia, ahora sí, libre gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí siempre, pendiente, apoyándome, a todos los que siempre confiaron en mí, que creyeron en mi inocencia”, dijo él en sus redes sociales.

SEMANA conoció que en ese despacho se leyó este martes el sentido de fallo absolutorio a favor del influencer, que era investigado por porte ilegal de armas de fuego.

Ejército, Fiscalía, Dijín y la DEA participaron en la captura de Javier Arias Stunt. Foto: Redes sociales y Dijín

Arias Castañeda fue detenido en un fuerte operativo de Interpol, el Ejército y la Fiscalía en una finca del corregimiento El Totumo, en Necoclí, Antioquia, el 12 de mayo.

En su momento, según información de la Dijín, el influencer había sido sorprendido con armamento, altas sumas de dinero y abundante munición.

En el predio incautaron dos pistolas de varios calibres, dos escopetas calibre 12, una carabina de precisión calibre 22 y 1.926 cartuchos de diversos calibres (12, 9mm, .22 y .25).

Javier Arias Stunt, capturado en Necoclí con un armamento y dinero en efectivo. Foto: Dijín y redes sociales

Además, encontraron 208.000.000 pesos en billetes de alta denominación.

En ese momento, el panorama no parecía fácil para el influencer. Sin embargo, horas después, fue dejado en libertad y demostró que el dinero era producto de actividades legales.

El siguiente paso era demostrar que él nada tenía que ver con las armas halladas en la finca o por lo menos sembrar la duda de que eran de su propiedad.

Pues bien, este martes, se desarrolló en el juzgado segundo penal del circuito de Turbo una audiencia del juicio contra el influencer, en la que se leyó sentido de fallo absolutorio a su favor.

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Fuentes consultadas por SEMANA explicaron que la decisión fue tomada porque la Fiscalía no pudo acreditar que las armas encontradas fueran de su propiedad ya que en el momento del operativo en la propiedad había otras cinco personas.

El fallo absolutorio, anunció el juzgado, será conocido el 17 de septiembre.

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“Vamos a seguir haciendo las cosas bien, que Dios no abandona los hijos, Dios los bendiga y muchas gracias”, dijo el influencer en sus redes sociales, mientras celebraba esa decisión judicial.