Tensión en Manrique, en el nororiente de Medellín, por evacuación preventiva en zona de alto riesgo

En Manrique, la comuna 3 de Medellín, se vivió una jornada tensa en la tarde de este martes, 8 de septiembre, por cuenta del inicio de un operativo para evacuar a las familias de 73 viviendas declaradas por el Distrito en condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo alto.

Juan Manuel Velásquez Correa, quien es el secretario de Gestión y Control Territorial, dijo que están actuando para proteger las vidas de las familias que se encuentran en una zona de alto riesgo de avenida torrencial.

“Antes de llegar a este proceso, hemos realizado jornadas de sensibilización con las familias explicándoles las condiciones y la importancia de evacuar de manera oportuna para proteger sus vidas”, explicó.

El Distrito señaló, por medio de un comunicado, que esos hogares están ubicados en la zona del barrio El Jardín, la cual, de acuerdo con las evaluaciones del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), tiene condiciones de vulnerabilidad por inundación, avenida torrencial y factores geológicos.

También recordó que el 3 de abril en esa zona se vivió una grave emergencia cuando las fuertes precipitaciones provocaron un aumento súbito del caudal de la quebrada La Mansión.

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“El agua y el material arrastrado ingresaron a viviendas y afectaron vías, infraestructura deportiva y educativa, lo que ocasionó la muerte de un niño de cinco años y dejó una persona lesionada”, señaló el Distrito de Medellín.

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Según la entidad, a raíz de esos hechos, desde el 9 de abril y hasta el 11 de julio se adelantaron en la zona más de 20 recorridos con jornadas de sensibilización, reuniones con la comunidad y orientación sobre las condiciones de riesgo y la necesidad de evacuar.

Aunque el Distrito señaló que ha dispuesto subsidios de arrendamiento temporal para quienes cumplan con las condiciones establecidas, además de apoyo para el traslado de sus enseres y acompañamiento social, concejales y congresistas de la oposición, como José Luis Marín ‘Aquinoticias’, cuestionaron la medida.

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“Las familias que accedieron a arriendos temporales de seis meses, con cánones de arrendamiento que ni siquiera alcanzaban para una vivienda en Medellín, porque el precio de la vivienda está disparado en esta ciudad, están hoy sin dónde vivir, están viviendo de arrimados, en una familia y en la otra en condiciones precarias”, dijo el concejal del Pacto Histórico.

El operativo para evacuar a esas familias, según el Distrito, fue acompañado por las secretarías de Gestión y Control Territorial, Inclusión Social, Seguridad y Convivencia, Juventud, Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Salud, DAGRD, Isvimed, inspectores de Policía, en conjunto con la Personería, ICBF, Policía Nacional y Ejército.

“Lo principal es orientar a las familias, garantizar su traslado seguro y ofrecer alternativas, que incluyen alojamiento temporal y atención a los animales de compañía”, dijo la entidad.

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