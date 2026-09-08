Ella es Stephanie Fernández, la famosa modelo colombiana que conquistó a Zion Hwang

En medio de la popularidad de Zion Hwang en Colombia, la vida personal del creador de contenido también ha despertado curiosidad entre sus miles de seguidores, pues el influenciador y cantante de origen coreano lleva varios años radicado en el país y ha logrado construir una comunidad sólida que siguen sus publicaciones.

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Uno de los aspectos que más interés ha generado dudas por parte de su público es su relación sentimental, pues actualmente se encuentra en un noviazgo con Stephanie Fernández, modelo colombiana e influenciadora que cuenta con más de 227.000 seguidores en Instagram.

En sus cuentas, la mujer comparte contenido en formatos de imágenes y video relacionados con su vida personal y rutinas diarias. Además de publicaciones vinculadas con el modelaje y otras facetas de su vida personal, entre ellas algunos momentos que comparte junto a Zion Hwang.

Stephanie Fernández, además, ha desarrollado su propia presencia en el mundo digital. Su actividad en redes sociales le ha permitido consolidar una comunidad que sigue de cerca sus publicaciones y que está pendiente de los diferentes proyectos y experiencias que decide mostrar públicamente.

El interés por la pareja aumentó recientemente debido a la atención que ha recibido Zion Hwang por un tema relacionado con su vínculo con Colombia. El creador de contenido, que es coreano y lleva un largo periodo viviendo en el país, sorprendió a sus seguidores al revelar una importante noticia relacionada con su intención de obtener la nacionalidad colombiana.

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La situación generó numerosas reacciones en redes sociales, pues Zion se ha caracterizado por mostrar en sus contenidos diferentes aspectos de la cultura, las costumbres y la vida cotidiana en Colombia. Su permanencia durante varios años en el territorio nacional también le ha permitido ganarse el cariño de una parte importante del público.

El anuncio relacionado con la nacionalidad tomó mayor relevancia luego de que el influenciador compartiera un video en su cuenta oficial de Instagram, donde supera los tres millones de seguidores. Allí suele documentar diferentes situaciones de su vida y mantener una comunicación cercana con su comunidad digital.