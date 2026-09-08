Daniel Habif vuelve a Colombia con su tour que promete un viaje de transformación personal: estas son las fechas y ciudades

Daniel Habif, uno de los conferencistas más reconocidos en todo el mundo, volverá a Colombia para presentarse en distintas ciudades después de que lo fue su aparición en un evento que buscó recaudar dinero para ayudar a los afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Daniel Habif y Anyha Ruiz hablan sobre su relación de más de 20 años: “Amar es resistir bajo el agua”

En esta oportunidad, la presencia del también escritor mexicano se dará en el marco de su gira llamada: El paso final: ascender world tour 2026.

Habif ha prometido que estos encuentros serán un viaje de transformación personal con el que invitará a cada uno de los asistentes a descubrir su propósito, fortalecer su liderazgo, superar los miedos y tomar decisiones que impulsen una vida con mayor sentido.

Será una experiencia de alto impacto emocional y mental para cada una de las personas que tengan la posibilidad de asistir al evento, que se llevará a cabo en cinco ciudades.

“La experiencia que reescribirá el código de tu existencia y construirá la arquitectura de tu nueva realidad, una inmersión profunda que liberará al gigante en tu interior para redefinir el propósito de tu existencia”, así es como han definido este tour.

El mexicano volverá con su estilo único y particular, con el que ha conquistado el corazón de miles de personas en todo el mundo; no por algo acumula más de 10 millones de seguidores en sus redes sociales.

En esta nueva gira, según han dicho los organizadores, se promete un contenido inédito, cargado de historias, herramientas y reflexiones que buscan inspirar a quienes atraviesan procesos de cambio, liderazgo, emprendimiento, relaciones personales y crecimiento espiritual.

‘Concierto spoileado’: Arcadia repasa el ‘setlist’ que Iron Maiden tocará en su regreso a Colombia

Estas serán las ciudades y las fechas oficiales de cada uno de los shows que se harán en Colombia:

22 de octubre: Bogotá – Teatro Jorge Eliécer Gaitán

Bogotá – Teatro Jorge Eliécer Gaitán 23 de octubre: Pereira – Expofuturo

Pereira – Expofuturo 24 de octubre: Cali – Centro de Eventos Valle del Pacífico

Cali – Centro de Eventos Valle del Pacífico 25 de octubre: Medellín – Teatro Universidad de Medellín

Medellín – Teatro Universidad de Medellín 27 de octubre: Neiva – Club Los Lagos

Por último, cerrará el 29 de octubre como invitado especial en la 1.ª Cumbre de Empresarios Imparables por Colombia, que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena el 29 de octubre.

Las boletas ya están a la venta y solo falta que lleguen las tan anheladas fechas para poder disfrutar de un nuevo show de uno de los conferencistas más importantes y populares de todo el mundo.