Magistral debut de Gustavo Puerta con gol en Olympiacos: llegó al área y bañó al arquero

Se disipan de a poco las dudas sobre el paso de Gustavo Puerta a Grecia. Él mismo se ha encargado de hacerlo, luego de haber marcado este martes en medio de su debut el primer gol vestido con los colores del elenco rojiblanco.

Para los suyos fue la tercera anotación del partido, lo que les sirvió para sentenciar el resultado a su favor por 3-0 parcial vs. Volos NFC en medio de la fecha 2 de la fase de Liga.

¡DEBUT Y GOL PARA PUERTAAAAA!🔥🇨🇴



Con asistencia de Hormiga 🇲🇽, el atacante colombiano logra un debut de ensueño en el Olympiacos anotando el primero a su cuenta personal y el tercero para el equipo 😎



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Dicha anotación cayó al minuto 68 y dos minutos después fue sustituido por el entrenador, José Luis Mendilibar, quien lo había puesto como titular, por primera vez, para el partido de este 8 de septiembre.

Al salir del campo de juego, el colombiano recibió la ovación de la afición por su magistral primer partido. Fue calificado por las aplicaciones con 7.6, luego del gol y de ser sumamente participativo en el andamiaje del once.

En las estadísticas generales de su partido, Puerta también acumuló el 91 % de los pases completados (60/66). Por otro lado, se le vio realizar dos barridas y en ambas tuvo efectividad para recuperar el balón.

Mediocampo sufrió con su salida

En caso de ganar, Olympiacos se iba a trepar a la cima de la tabla de posiciones con seis puntos.

Mientras Gustavo estuvo en el terreno, el cuadro local no sufrió, pero una vez salió, empezaron a recortarse las distancias. Al 79′ y 89′, el contrario pudo poner el marcador 3-2, el cual acabó siendo definitivo.

De esta manera, los de Puerta subieron al primer cajón, superando a AEK Atenas, Atromitos y Panathinaikos, que se quedaron con tres unidades tras haber jugado tan solo un compromiso en el campeonato de Grecia.

Retos venideros con Olympiacos

Luego de haberse librado del rival de turno en Copa, los de El Pireo afrontarán la Superliga de Grecia y la Uefa Europa League.

El próximo sábado se enfrentarán a OFI Crete por la cuarta jornada del certamen en el que van terceros luego de alcanzar siete puntos en tres partidos jugados.

Odiosa comparación a Gustavo Puerta: técnico lo baja de la nube al decir que otro “es más”

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El equipo contra el que se miden es sexto, con un partido ganado y uno perdido, y alcanza los seis puntos en una tabla que domina en solitario Panetolikos, con 9 de 9.

Ya la próxima semana a Puerta le corresponderá jugar la Europa League con su equipo. Será el estreno en la fase de liga contra Jagiellonia, el próximo miércoles, 16 de septiembre, desde las 2:00 p. m.

Gol cae bien para la Selección Colombia

En los próximos días se conocerá la primera convocatoria de la Tricolor después de su participación en la Copa del Mundo 2026.

A pesar de su reciente cambio de equipo, todo apunta a que Néstor Lorenzo mantendrá en sus planes al que fue uno de los principales referentes de Colombia en la pasada cita orbital.

Gustavo Puerta y Luis Díaz celebrando con la Selección Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

Ese gol reciente le viene bien al volante, que se llena de confianza, y le da luces al DT argentino de una citación bien justificada.

Gustavo Puerta, además, estaría llamado a formar parte del proceso de renovación de la Selección. Junto a él, se espera la presencia de jugadores como Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo y Yáser Asprilla.