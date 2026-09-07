Odiosa comparación a Gustavo Puerta: técnico lo baja de la nube al decir que otro “es más”

Para la Selección Colombia es momento de una renovación generacional. De cara a los amistosos que se aproximan al final del mes de septiembre y principios de octubre, se espera que Néstor Lorenzo haga una convocatoria con nuevos nombres.

Cada vez más jóvenes piden pista, se han ido a Europa a demostrar que tienen capacidad y que su oportunidad de vestir la Tricolor debería llegarles pronto.

Uno de los casos a los que se hace referencia es al de Matías Orozco. Dicho mediocampista que pertenecía al Deportivo Cali firmó hace unas semanas con Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra.

Aunque haya sido adquirido por dicho cuadro inglés, fue cedido al CD Castellón de la segunda dvisión de España donde ya tuvo su estreno durante el pasado fin de semana.

Allí ya brilló en su primer juego, no demostró que le pesara salir del Cali al balompié de Europa, lo que significó que su exentrenador, Rafael Dudamel, lo llenara de elogios y restase algo de fuerza a lo que viene haciendo Gustavo Puerta en una misma zona del campo.

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“Es más que Gustavo Puerta”

En declaraciones entregadas a Caracol Radio, el entrenador venezolano a cargo del Deportivo Cali realizó un análisis con conocimiento de causa de lo que es Matías Orozco. Para Dudamel “es más” que Gustavo Puerta en un comparativo.

Durante la conversación con el medio en mención no dudó en compararlos, asegurando que quien apenas aterrizó en el Viejo Continente es más que el que ya está establecido en Selección Colombia tras un brillante Mundial 2026.

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“Yo seguí muy de cerca el Sudamericano de hace 2 años que jugó Gustavo Puerta, que era el capitán. Y yo a los 18 años, hoy por hoy, de acuerdo con mi criterio y mi punto de vista, de haber dirigido tres ciclos juveniles, te puedo decir que, a los 18 años, Matías Orozco es más que Gustavo Puerta, pero la evolución en el proceso de Puerta ha sido fantástica”, apuntó Dudamel.

Parecer ser tal el nivel de Orozco, que lo ve pronto llegando a establecerse en la Tricolor: “Si lo de Matías sigue en el recorrido normal, es un muchacho que va a estar en el abanico de posibilidades de la selección absoluta dentro de muy poco”.

Debut de Matías Orozco vs Albacete. pic.twitter.com/L1mDXVYlXZ — Futbismo (@futbismo) September 6, 2026

Sobre las características futbolísticas y fuera del campo que le ve Dudamel a Orozco, el DT es sumamente generoso con quien ya supo dirigir.

“Es muy completo, no tiene la estatura más destacada, pero tiene largas intensidades, ocupa bien los espacios, es de área a área”, le describe.

“Lo que más me gusta es su enfoque, no le ves un corte extravagante, un arete, o un tatuaje, lo único que está en su mente es fútbol y es muy difícil que no termine siendo un futbolista consagrado”, le augura.

En redes circulan videos de lo que fue el debut de Orozco en España y da esperanzas al país por la aparición de un nuevo talento para la zona medular. Jefferson Lerma requiere recambio, así como otros tantos que van pronto a cumplir su ciclo.