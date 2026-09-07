Aunque la Selección Colombia hubiera empezado perdiendo luego de una garrafal error de Luisa Agudelo que permitió a Costa Rica adelantarse, las dirigidas por Carlos Paniagua acabaron ganando en su estreno del Mundial Femenino Sub-20 por 3-1.

Polémico gol de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20: agresión, intimidación y revuelo

Este es el grupo de la Selección Colombia para afrontar el Mundial Femenino Sub-20

Sobre el final del encuentro el equipo cafetero tuvo la chance de marcar un gol más, pero Juana Ortegón dilapidó el penal que se ganó Valerín Loboa minutos antes.

La ventaja de dos goles que ya había tomado Colombia hizo que ese penal no se lamentase más. Adicionalmente, dio la oportunidad a la Tricolor de tomar la cima del grupo E, donde comparte con Corea del Norte que ganó más temprano a Portugal 2-0.

Tabla de posiciones Mundial Femenino Sub-20

Colombia - 3 puntos (+2) Corea del Norte - 3 puntos (+2) Costa Rica - 0 puntos (-2) Portugal - 0 puntos (-2)

Calendario de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20

Luego de haber superado la primera prueba en el Mundial, a Colombia le corresponde jugar frente a Portugal que perdió en el estreno de la cita orbital.

Valga recordar que la Tricolor le apuesta a pasar como primera o segunda de la zona E. Si se establece allí al término de las tres fechas de la fase de grupos accederá de manera directa.

Hay una chance más por el formato del torneo que es clasificar como una mejor tercera. Solo cuatro lograrán este tiquete de última hora.

12 selecciones: las dos primeras de cada uno de los seis grupos.

las dos primeras de cada uno de los seis grupos. En total: 16 equipos en octavos de final.

Fecha 2

Colombia vs. Portugal

Fecha: jueves 10 de septiembre

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Lodz

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Fecha 3

Colombia vs. RPD de Corea

Fecha: domingo 13 de septiembre

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Lodz

Remontada en el debut mundialista

Colombia inició con victoria su participación en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026 al derrotar 3-1 a Costa Rica, en el estadio Miejski ŁKS Łódź, por la primera fecha del Grupo E.

El conjunto costarricense se adelantó rápidamente en el marcador. A los 5 minutos, Sheika Scott aprovechó un error de la arquera colombiana Luisa Agudelo tras un pase largo de Samantha Pitty. El balón tomó un sobrepique, superó a la portera y Scott definió con el arco disponible para establecer el 1-0.

PERO, ¿A DÓNDE FUE AGUDELO? 😱



La pelota picó sobre la arquera de Colombia y Scott aprovechó el error para poner el primero para Costa Rica.#Sub20FemeninoEnDSPORTS #U20WWC pic.twitter.com/KSh69FfD2y — DSPORTS (@DSports) September 7, 2026

Colombia buscó la igualdad y la consiguió desde el punto penal. Tras una infracción sobre Valerin Loboa, revisada por el VAR, Fernanda Viáfara asumió el cobro y convirtió para poner el 1-1. El marcador se mantuvo hasta el descanso.

En el segundo tiempo, la Selección Colombia logró darle vuelta al resultado. Al minuto 51, Mariana Silva aprovechó un rebote concedido por la arquera costarricense y marcó el 2-1.

Colombia vs. Costa Rica en el Mundial Femenino Sub-20 Foto: FIFA via Getty Images

La tercera anotación llegó al minuto 79. Catalina Cortés, quien había ingresado poco antes por Mariana Silva, aprovechó una de sus primeras intervenciones para ampliar la diferencia y establecer el 3-1 definitivo.

En los minutos finales, Colombia tuvo otra oportunidad desde el punto penal luego de una revisión del VAR, pero Juana Ortegón no pudo convertir y la guardameta costarricense atajó el remate.