Falcao y Lorelei Tarón vivieron gran susto: su hijo terminó en el hospital y tuvo que recibir puntos

La familia de Radamel Falcao García vivió un momento de angustia en los últimos días luego de un accidente doméstico que terminó con uno de sus hijos en el hospital. Lorelei Tarón, esposa del delantero colombiano, contó a través de sus redes sociales lo ocurrido con Jedidiah, el único hijo varón de la pareja.

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Según contó la cantante e influencer argentina en una historia de Instagram, el pequeño estaba jugando tranquilamente cuando sufrió el inesperado accidente.

Todo pasó mientras intentaba patear una pelota, sin imaginar que debajo había un objeto que terminaría causándole una herida bastante significativa.

“Jedi quiso patear la pelota... pero había una chapa escondida debajo”, explicó Lorelei al contar cómo sucedió el incidente. El menor terminó lastimándose el pie con el objeto filoso y lo tuvieron que llevar a un centro médico para recibir atención.

Falcao junto a su familia de vacaciones Foto: Instagram / @falcao

La situación causó preocupación entre sus familiares, aunque afortunadamente el pequeño se encuentra fuera de peligro. En el hospital tuvieron que hacerle una sutura debido a la profundidad de la herida.

“Resultado: directo al hospital, 6 puntos. Y ahora le toca quedarse quietito”, añadió Tarón junto a una imagen relacionada con la atención médica que recibió su hijo.

Ahora Jedidiah deberá quedarse en reposo durante varios días para facilitar su recuperación y evitar complicaciones con los puntos. Aunque el accidente terminó en un gran susto para la familia, la evolución del niño es favorable y permanece acompañado por sus padres y hermanos.

En la publicación que hizo Lorelei, varios de los internautas dejaron comentarios en especial apoyando la recuperación del niño: “Por favor cuiden mucho el pie de nuestro próximo goleador”; “Pronta recuperación”; “Oramos por Jedi!! Pronta recuperación”; “Pobrecito que dolor, pronta recuperación”; “Gracias a Dios los babys se recuperan rápido”; “Pronta recuperación para el campeón”, se lee.

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Falcao y Lorelei tiene cinco hijos: Dominique, Desirée, Annette, Jedidiah y Heaven. El nacimiento de Jedidiah, en 2020, fue especialmente celebrado ya que se convirtió en el primer niño de la familia después de tres hijas.

Tres años después, con la llegada de Heaven en 2023, la pareja completó su familia. Desde entonces, los cinco hermanos aparecen con frecuencia en las redes sociales de sus padres, quienes comparten diferentes momentos de su vida familiar.