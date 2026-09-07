Johanna Fadul destapó la millonaria cifra que recibió por interpretar a Daniela en ‘Sin senos si hay paraíso’

Johanna Fadul recordó una de las producciones que marcó su carrera y reveló cuánto dinero recibió por interpretar a Daniela Barrera en Sin senos sí hay paraíso. La actriz habló sobre el tema en una reciente entrevista y explicó que su pago estuvo entre los más bajos del elenco.

Johanna Fadul recordó la muerte de sus gemelas y explicó el caso: “Tenía sangre en el cerebro”

La revelación llamó la atención debido a que la serie tuvo una gran acogida entre los televidentes y el personaje de Daniela se convirtió en uno de los más reconocidos de la trayectoria de Fadul. Al hablar sobre cuánto representó económicamente este trabajo, la actriz dio una cifra aproximada y aclaró que el pago fue realizado en dólares.

“En las tres temporadas, y siendo una de las pagas más bajas, en dólares, por ahí unos 80 mil dólares”, dijo frente a las cámaras.

De acuerdo con sus palabras, los cerca de 80 mil dólares corresponden a lo que recibió por su participación en las tres temporadas que alcanzó a grabar. Sin embargo, Fadul también recordó que se trata de un dinero que obtuvo hace aproximadamente una década, por lo que puso en contexto lo que significaba esa cantidad en aquel momento.

“Estamos hablando hace 10 años. Fue nuestro primer apartamento. Bueno, nuestro primer apartamento no, la cuota inicial de nuestro primer apartamento y un poquito más”, indicó.

Johanna Fadul se quebró al enterarse del terremoto en Colombia: así reaccionó desde un reality

La actriz dejó así en evidencia que los ingresos obtenidos durante su participación en la producción tuvieron un impacto importante en sus proyectos personales, ya que parte de ese dinero fue destinada a una de las primeras propiedades que compró con su esposo, el también actor, Juan Sebastián Quintero.

Aunque han pasado varios años desde la producción, la actriz continúa hablando de algunas experiencias relacionadas con aquella etapa de su carrera, pues a día de hoy, cuando se está grabando la cuarta temporada, muchos esperan ver de vuelta a su personaje.