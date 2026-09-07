La confesión de Santiago Buitrago, a horas de jugarse todo en la Vuelta a España: “No es suficiente”

Santiago Buitrago inicio una semana más como líder de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026. El colombiano sacó una diferencia de 29 puntos sobre Wout van Aert; sin embargo, considera que todavía no es suficiente para cantar victoria.

Movimiento en la media montaña: Buitrago, pedalazo a pedalazo en la etapa 15 de la Vuelta a España

“Estoy muy contento de no tener que correr hoy. Necesito un día de descanso para recargar energías para la última semana. Mi ventaja actual de 29 puntos obviamente no es suficiente, sabiendo cuántos puntos aún están en juego”, declaró

Buitrago considera que “todavía quedan dos etapas cruciales” en la Vuelta a España. El colombiano se refiere a las jornadas del viernes (etapa 19) y el sábado (etapa 20), ambas con buena cantidad de puertos categorizados.

El ciclista bogotano espera que las piernas le respondan para sobrevivir a los ataques de Van Aert y llegar hasta Granada con la camiseta de las pepas azules. “Casi cincuenta puntos están en juego en la etapa del sábado”, agregó Santi.

Buitrago quiere victoria de etapa

A pesar que el cansancio ya es extremo, Santiago Buitrago no escatima en sus objetivos y aseguró que quiere conseguir una victoria de etapa en la tercera semana. El bogotano ya estuvo cerca de lograrlo el pasado sábado, cuando terminó segundo dentrás de Marco Brenner (Tudor Pro Cycling).

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“Es importante recuperarse bien, correr con inteligencia y seguir luchando hasta el final”, dijo el corredor de 26 años. “Sin duda, sigo aspirando a una victoria de etapa y lo intentaré de nuevo en la última semana. Una victoria de etapa sería la guinda del pastel, sobre todo con este maillot”, agregó.

Santiago Buitrago ha sido la principal figura del ciclismo colombiano en la Vuelta a España, aunque el mejor ubicado de la clasificación general es el huilense Harold Tejada.

Tras el retiro de Tadej Pogačar, a Buitrago le quedó el liderato de la montaña como premio de consolación y durante toda la segunda semana trabajó en la fuga para seguir sumando puntos. Enric Mas (Movistar Team) parecía ser su principal adversario, pero Wout van Aert se le convirtió en la piedra en el camino hacia el título.

Santiago Buitrago cruzando la meta en la etapa 12 de la Vuelta a España Foto: AFP

Clasificación de la montaña - Vuelta a España 2026

1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 59 puntos.

2. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

4. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 23 puntos.

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) - 21 puntos.

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) - 12 puntos.

7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates) - 11 puntos.

8. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) - 11 puntos.

9. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) - 10 puntos.

10. Oscar Onley (Netcompany Ineos) - 10 puntos.