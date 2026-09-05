Día agridulce para Santiago Buitrago en la Vuelta a España: clasificación de la etapa 14

La decimocuarta jornada de la Vuelta a España presentó un escenario favorable para los objetivos del pedalista colombiano Santiago Buitrago, integrante del equipo Bahrain Victorious. El deportista bogotano buscaba sumar puntos en los dos puertos de montaña de la jornada para mantener su lugar de privilegio en la clasificación de los escaladores.

Vuelta a España: clasificación general y puestos de los colombianos tras revolcón en la montaña

Desde los primeros kilómetros de la carrera, el escarabajo integró una numerosa escapada compuesta por 45 corredores.

A ese mismo lote de fuga se sumó Iván Ramiro Sosa, único representante del equipo Kern Pharma en la avanzada, junto con la joven promesa Juan Guillermo Martínez Huertas, del conjunto Picnic PostNL.

Santiago Buitrago se salvó: clasificación de la montaña en la Vuelta a España tras la etapa 13

Expectativas y balance de Iván Ramiro Sosa desde la avanzada

Antes del inicio de la fracción en la ciudad de Jaén, el corredor cundinamarqués Iván Ramiro Sosa analizó las opciones de su escuadra.

En sus declaraciones, el pedalista señaló: “Es una buena llegada donde podemos hacerlo bien; la idea es estar concentrados y ojalá estar en la fuga (…) El equipo tiene que estar al 100 % y trataremos de buscar esta victoria que queremos”.

Respecto a su proceso de recuperación física tras pasar por el quirófano, el integrante del Kern Pharma comentó:

“Con un poco de calor, pero me encuentro bien. Esperemos que las piernas estén bien e intentar ganar (…) Más que salvar al equipo, mi presión personal es volver al nivel que tenía antes de la cirugía; vamos por buen camino”.

Rendimiento en los puertos y desenlace de la jornada

La cosecha de puntos para el Bahrain Victorious comenzó de forma positiva en el primer ascenso del día, donde Santiago Buitrago cruzó en primera posición y sumó cinco unidades a su cuenta personal.

Sin embargo, en el paso por el Puerto de Locubín, de segunda categoría, una falta de ubicación dejó al colombiano fuera de los puestos que otorgaban puntuación.

En dicho paso de montaña, el norteamericano Kevin Vermaerke ocupó el primer lugar con cinco puntos, seguido por el español Cristian Rodríguez, con tres, y el francés Clément Berthet, con un punto.

A pesar de esa desconcentración, Buitrago mantuvo sus opciones de triunfo y lanzó ataques decisivos en la disputa final por la etapa cuando faltaban siete kilómetros para la línea de meta.

Stage 1️⃣4️⃣ | Etapa 1️⃣4️⃣



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A 3,5 kilómetros de la meta, Buitrago se fue en solitario con amplias opciones de ganar la etapa, pero debía superar a Marco Brenner; al tiempo, Richard Carapaz (EF Education) lanzó el ataque desde el pelotón con la búsqueda del podio.

A escasos kilómetros de la meta, el alemán sacó sus últimas fuerzas y se quedó con la etapa, mientras Buitrago terminó en segundo lugar y mantuvo el liderato de la montaña.

Clasificación general - Vuelta a España 2026 (etapa 14)

Enric Mas (Movistar Team) - 49:28:12. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2:06. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 2:10. Richard Carapaz (EF Education), a 4:24. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 5:44. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), a 6:14. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 6:49. Cristian Rodríguez (XDS Astana), a 7:01. Clément Berthet (GROUPAMA-FDJ UNITED), a 7:19. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), a 8:55. Harold Tejada (XDS Astana), a 9:48.

…

17. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 29:46.

19. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 33:52.

114. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), a 2:27:12.

149. Juan Guillermo Martínez (Picnic PostNL), a 3:18:34.