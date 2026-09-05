Luis Díaz se llevó tremenda sorpresa con el Bayern Múnich: 11 para enfrentar al Shalke 04

El Bayern Múnich de Luis Díaz saltó al terreno de juego del Veltins-Arena de Gelsenkirchen para disputar la segunda jornada de la Bundesliga frente al Schalke 04, en un compromiso que atrajo las miradas de los aficionados por las novedades en el esquema dispuesto por el director técnico Vincent Kompany.

Schalke 04 vs. Bayern Múnich: canal y hora para ver a Luis Díaz en la Bundesliga

La principal sorpresa de la jornada radicó en la ausencia de Harry Kane en el once titular. La decisión causó asombro entre la fanaticada bávara, considerando que el atacante inglés venía de ser la gran figura del equipo tras convertir un doblete en la fecha anterior.

Así mismo, otro de los compañeros habituales de Díaz en el ataque del conjunto alemán se quedó en el banquillo de suplentes, Michael Olise, por lo que guajiro será uno de los delanteros que más buscarán sus compañeros en el frente de ataque para este partido.

En lugar de las dos estrellas del combinado alemán, entraron Ismael Saibari, como delantero centro, y Lennart Karl para

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