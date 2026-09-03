Schalke 04 vs. Bayern Múnich: canal y hora para ver a Luis Díaz en la Bundesliga

Luis Díaz y Bayern Múnich se alistan para la segunda fecha de la Bundesliga, donde se prevé otro gran dominio bávaro esta temporada y la idea es poder asegurar el título lo más pronto posible. Apenas será la segunda salida, la primera como visitante en Gelsenkirchen.

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El rival del Bayern Múnich será el Schalke 04, un coloso del fútbol alemán que no vive sus mejores días y hasta sintió un durísimo descenso en temporadas pasadas. Ya está de vuelta espera estar a la altura y poder pelear por un nuevo trofeo con esta máquina bávara y seguramente con el Borussia Dortmund.

El partido Schalke 04 vs. Bayern Múnich está programado para el sábado 5 de septiembre, las 11:30 a.m. (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva por ESPN/Disney+.

El imponente Veltins-Arena será el lugar donde se llevará a cabo este partidazo el sábado próximo, uno de los enfrentamientos con más historia en el fútbol alemán, aunque no es considerado un verdadero clásico en la Bundesliga.

Luis Díaz, estrella del Bayern Múnich Foto: FC Bayern via Getty Images

Pareciera que el Bayern Múnich tiene el favoritismo para este juego, si se tiene en cuenta su debut con cinco goles ante el Stuttgart en el Allianz Arena. Luis Díaz anotó el quinto en la lista para ratificar su buen debut en la nueva campaña.

Bayern por su segunda victoria

Por otra parte, Schalke 04 cayó con un discreto 3-0 para sus cuentas en visita al Augsburgo, lo que quiere decir que está necesitado de una victoria para reacomodarse en la tabla de posiciones. El golpe de confianza si supera al gigante bávaro se supone sería bastante grande. Todo está servido para un nuevo show de Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.

En la fecha 1, un gol del central francés Dayot Upamecano, de cabeza, tras un saque de esquina en el minuto 21, puso en ventaja al Bayern. El Stuttgart igualó en el 52’, gracias a Josha Vagnoman, pero el gigante bávaro no tardó en responder y marcó dos goles para asegurar el triunfo, con un tanto de Michael Olise (55’) y un autogol de Josha Vagnoman (58’).

Luego, Aleksandar Pavlović (82’) y Luis Díaz (90+2’) ampliaron el marcador y concretaron el 5-1 para sumar los primeros tres puntos en la Bundesliga.

Esta goleada marca de entrada el tono de un equipo que conquistó 13 de las últimas 14 Bundesliga. Solo se le escapó en la campaña 2023-2024, cuando el Bayer Leverkusen se la arrebató con Xabi Alonso como técnico.

#Deportes | Mientras Luis Díaz brilla en Bayern Múnich, Liverpool sigue gastando dinero en fichajes: la cuenta pasa los 200 milloneshttps://t.co/ZdfxwTy3Fu — Revista Semana (@RevistaSemana) September 2, 2026

Por si fuera poco, la máquina bávara se presenta ante el Schalke 04 tras otra goleada, por 4-1, ante el VfL Osnabrück, por la primera ronda de la Copa de Alemania.