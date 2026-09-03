Revelan la primera decisión de Alberto Gamero como DT de Millonarios: dos cambios drásticos

Millonarios sigue sin técnico pese al acuerdo total entre la junta directiva y Alberto Gamero. Ambas partes están ultimando detalles para el anuncio oficial, que debería llegar en cualquier momento.

Aunque no se haya emitido el comunicado oficial, poco a poco se han ido conociendo los detalles sobre el regreso de Gamero a la que fue su casa entre 2019 y 2024. Este nombramiento ha generado controversia entre la hinchada albiazul, pero se trata de un hombre de la casa que conoce de primera mano a varios de los jugadores.

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Para sorpresa de muchos, Alberto Gamero no volverá con los que habitualmente eran los miembros de su cuerpo técnico.

Así lo informó Mariano Olsen, periodista de Win Sports: “Orlando Rojas y Felipe Palmezano no acompañarán a Alberto Gamero en su segunda etapa en Millonarios”.

Rojas y Palmezano fueron parte del cuerpo técnico que ganó los tres títulos con el equipo embajador. Ellos también acompañaron a Gamero en su reciente experiencia en el Deportivo Cali; sin embargo, serán reemplazados para este nuevo mandato.

En su lugar, de acuerdo a la información de Olsen, estarán otros hombres de confianza para el DT. “Julio Charales (preparador físico) y Jorge Castro (asistente técnico) integran el cuerpo técnico”, apuntó.

Consenso total en Millonarios

Millonarios viene de caer contra Independiente Santa Fe en el clásico capitalino y necesita mano firme dentro del camerino para asegurar la clasificación a cuadrangulares. Gamero goza de la confianza de los dueños del club, pero también de la aprobación de la dirección deportiva encabezada por Ariel Michaloutsos.

“El retorno de Alberto Gamero se concreta con el consenso entre la junta directiva y la dirección deportiva de Millonarios”, apuntó Mariano Olsen. “Una de las pocas disidencias entre ambas áreas del club fue la decisión de despedir a Fabián Bustos”.

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Y es que la salida de Bustos se le atribuye a Gustavo Serpa, representante de los máximos accionistas, quien fue el encargado de informarle al estratega argentino la decisión relacionada a su salida.

De hecho, los jugadores manifestaron haberse encontrado de manera sorpresiva con la noticia de que Bustos no iba estar en el banquillo para enfrentar a Santa Fe. “El grupo está muy unido. Creo que fue un día muy extraño, muy raro, porque nos dan la noticia de que el profe ya no seguía”, declaró Andrés Llinás en rueda de prensa.

Alberto Gamero, exfutbolista y director técnico colombiano. Foto: Mariano Vimos

“Nosotros somos empleados de Millonarios y acá defendemos a Millonarios. Nosotros aquí no trabajamos solo para un técnico, nosotros trabajamos para Millonarios”, agregó.

Esa fue la misma versión que Fabián Bustos le entregó a SEMANA y que generó discordia entre la hinchada albiazul, pues muchos no comprenden que se haya determinado la salida del técnico cuando ya estaban en plena concentración para el clásico disputado el miércoles en la noche.