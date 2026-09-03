Así tituló la prensa argentina por el partidazo de Álvaro Montero: fue héroe de Boca Juniors

Álvaro Montero cambió las críticas por elogios en Boca Juniors. El colombiano fue figura fundamental para obtener la clasificación a cuartos de final de la Copa Argentina, eliminando a su exequipo Vélez Sarsfield.

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Álvaro Montero elimina a Vélez y le da la clasificación a Boca Juniors en la Copa Argentina

Montero hace méritos para ser convocado a la Selección Colombia en los amistosos de septiembre-octubre e incluso hay muchos que lo piden como titular en reemplazo de Camilo Vargas.

Lo cierto es que el guardamenta guajiro está viviendo su mejor momento con la camiseta de Boca. Aunque recibió críticas en los primeros partidos, el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena el mantuvo la confianza y ahora está cosechando los resultados.

Álvaro Montero recibió elogios de los hinchas y también de la prensa argentina, que suele ser muy contundente con sus opiniones sobre los jugadores colombianos.

Esto dicen los medios en Argentina

El Diario Olé le dedicó un artículo completo a la presentación de Montero ante Vélez y su explosión como héroe de Boca en la presente temporada.

“El dedo índice al aire. La muñeca girando en círculos. La sonrisa en el alma. Álvaro Montero eligió una manera un tanto socarrona para festejar antes de que lo fueran a abrazar todos sus compañeros, aunque fue el modo que encontró para celebrar su reivindicación frente a los hinchas”, escribieron.

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Todo pudo irse al traste por un penal al último minuto; sin embargo, Dilan Godoy estrelló el balón contra el vertical y le dio una segunda vida a Boca Juniors. Fue ahí cuando Montero sacó toda su experiencia para conseguir el tiquete a cuartos de final de la Copa Argentina.

“Su intuición resultó decisiva para contener el primero y último disparos de la tanda. Y, sobre todo, para transformarse en el héroe de la noche en el Kempes”, sentenció Olé.

Álvaro Montero se lleva los elogios en Boca Juniors Foto: Getty Images via AFP

TyC Sports, por su parte, le dio una calificación de nueve puntos a Montero. “Colosal lo del colombiano. Realmente extraordinario. ¡Salvó un flor de quilombo! Boca sigue en Copa Sudamericana y en Copa Argentina gracias a él. Siempre es decisivo tener un atajador de penales", escribieron.

El Gráfico le dio el rótulo de “héroe de la tanda” por sus dos atajadas claves. “Montero le atajó a Elías Gómez la primera ejecución de Vélez, pero luego Marchiori se quedó con el de Valencia. En el quinto remate, Silvero estaba obligado a convertir, el arquero del Xeneize adivinó su intención y tapó su tiro para darle la clasificación a Boca”, apuntaron.

“En la tanda de penales, Tomás Marchiori contuvo un penal, pero la figura destacada fue Álvaro Montero con dos atajadas a sus excompañeros Elias Gomez y Thiago Silvero”, titularon en TN Noticias.