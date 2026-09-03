¿Cómo se juzga una competencia de porrismo o cheerleader?, experto le contó a SEMANA detalles de esta disciplina

Aunque es una disciplina que es muy popular en países como Estados Unidos, donde se practica desde hace varios años, en Colombia ha recibido un fuerte impulso en los últimos años.

Rafael Cuervo Buitrago: del porrismo escolar a ser ganador de títulos internacionales

Si bien era considerado un deporte practicado en los colegios e instituciones educativas, ahora cuenta con ligas y ha constituido una importante representación colombiana en diferentes torneos en el mundo.

SEMANA conversó con Miguel Ángel Agudelo, juez colombiano de cheerleader o porrismo, quien empezó como deportista, pasó a ser entrenador y ahora hace parte de los paneles de juzgamiento de esta disciplina a nivel mundial.

SEMANA: ¿Cómo comenzaste en el porrismo y cómo ha sido tu trayectoria en este deporte?

Miguel Agudelo: Tengo 34 años y empecé aproximadamente a los 10 años, cuando estaba en el colegio. Siempre me había interesado el mundo del deporte y, en ese momento, el entrenador pasó por los salones invitando a los estudiantes a hacer las pruebas para integrar el grupo de porristas.

Presenté las pruebas y logré ingresar al equipo representativo de la institución. Desde ahí comenzó mi vida deportiva en este mundo. Llevo aproximadamente 24 o 25 años vinculado al deporte. He sido deportista y entrenador, fui selección Colombia y fui campeón en 2019. Toda esa trayectoria me permitió adquirir una amplia experiencia y posteriormente incursionar en el juzgamiento.

Miguel Ángel Agudelo, juez de porrismo Foto: Cortesía

SEMANA: ¿Cómo pasaste de ser deportista y entrenador a convertirte en juez?

M.A.: Después de dejar mi etapa como deportista, empecé a desempeñarme como entrenador. Tenía un objetivo muy claro: quería ser el mejor. Año tras año conseguí que mis equipos fueran campeones nacionales, pero también quería alcanzar resultados internacionales.

En ese momento, la Federación Colombiana de Porrismo realizó un curso de juzgamiento. Decidí tomarlo porque quería aprender realmente cómo se juzgaban los equipos y, al mismo tiempo, utilizar ese conocimiento para mejorar mis montajes como entrenador.

Al finalizar el curso se realizó un examen para determinar quiénes podían ser jueces. Era un proceso de postulación para seleccionar a quienes estarían durante la temporada en Colombia. En mi primer año obtuve el segundo puesto.

Al aparecer en el ranking de jueces de la Federación, comenzaron a contactarme diferentes eventos del país. Al año siguiente quedé en el primer puesto y posteriormente empezaron a llamarme para eventos internacionales. Con el tiempo también me convertí en ponente y educador de nuevos jueces.

SEMANA: ¿Qué evalúan los jueces durante una competencia de porrismo?

M.A.: Es un mundo muy amplio y depende del sistema de competencia que se esté utilizando. Sin embargo, básicamente los sistemas de calificación reúnen varios criterios.

Uno de ellos es el building o las elevaciones y construcciones. Allí se evalúan las diferentes formas y gestos técnicos que realizan los deportistas cuando levantan a las flyers y ejecutan los distintos elementos de construcción.

Selección Colombia de Porrismo, lista para viajar al mundial de EE.UU

También se califica el tumbling, que corresponde a toda la parte de gimnasia que realizan durante la rutina: las medialunas, rollos, rondadas, back handsprings y demás elementos gimnásticos.

Otro componente es la creatividad y la coreografía. En este apartado se evalúan aspectos como las formaciones, qué tan creativas son las transiciones, los bailes y otros elementos que hacen parte de la puesta en escena.

Además, existe un juez encargado específicamente de las deducciones. Es quien determina cuándo existen fallas, caídas u otros errores que deben representar una disminución de puntos.

También hay un juez de reglas, cuya función es verificar que las habilidades ejecutadas estén permitidas para el nivel específico en el que compite el equipo.

SEMANA: ¿Cómo están organizados los niveles de dificultad en el porrismo?

M.A.: En la modalidad All-Star existen siete niveles, desde el nivel 1 hasta el nivel 7. A medida que aumenta el nivel, también aumenta la progresión de dificultad de las habilidades que pueden ejecutar los equipos.

Miguel Ángel Agudelo, juez de porrismo Foto: Cortesía

En la parte colegial se maneja básicamente el mismo concepto, aunque los niveles tienen diferentes nombres porque están encaminados hacia la línea del deporte internacional que rige esta disciplina.

SEMANA: ¿También se clasifican los deportistas por edades?

M.A.: Sí. Existen diferentes categorías por edad. Están las Tiny, que corresponden aproximadamente a niñas de cinco años hacia abajo; las Mini, de alrededor de ocho años hacia abajo; las Youth, de 12 años hacia abajo; las Junior, que comprenden aproximadamente de los 10 a los 14 años; las Senior, hasta los 18 años; y finalmente las Open, para personas mayores de edad que continúan practicando el deporte.

Así funciona el juzgamiento durante un torneo

SEMANA: Cuando comienza una competencia, ¿cómo funciona el juzgamiento? ¿Los jueces califican en tiempo real o se reúnen después para determinar los resultados?

M.A.: En la mayoría de los eventos en los que trabajo soy judge. Actualmente trabajo para una compañía internacional que presta servicios de juzgamiento.

En un sistema All-Star, normalmente un panel de juzgamiento está compuesto aproximadamente por siete jueces. Cada juez tiene una especialidad dependiendo de lo que debe calificar.

Cuando entra un equipo, los jueces observan directamente la rutina. Una presentación dura aproximadamente entre dos minutos y dos minutos y medio. Durante ese tiempo, los equipos deben cumplir con determinados elementos o ítems que tienen que presentar a lo largo de su rutina.

Bogotá recibirá a los mejores exponentes en porrismo y gimnasia

Los jueces van calificando a medida que ocurre la presentación. Por ejemplo, cuando llega el momento de la gimnasia, los deportistas presentan sus mejores skills y el juez debe observar y registrar qué tan difíciles son, qué tan bien están ejecutados y asignar los puntos correspondientes.

SEMANA: ¿Cómo puede un juez determinar en tan poco tiempo qué tan difícil es una rutina y cuánto puntaje darle?

M.A.: El porrismo está tan sistematizado y profesionalizado que existen parámetros que establecen que, dependiendo de la cantidad y el tipo de elementos que realiza un equipo, puede obtener determinado puntaje.

Es decir, el sistema establece unos rangos de movimiento y dificultad que permiten al juez ubicar la ejecución del equipo dentro de determinados niveles de puntuación.

Por eso el juez necesita tener muchísimo conocimiento. Son muchas cuestiones teóricas aplicadas en una sola rutina y debe tenerlas claras para poder juzgar correctamente a los equipos.

SEMANA: ¿Los jueces van tomando los puntajes directamente durante la rutina?

M.A.: Sí. Mientras la rutina está sucediendo, cada juez va observando los elementos correspondientes a su especialidad y va registrando la información. No se trata simplemente de mirar el espectáculo y decidir después quién fue mejor.

Los hechos corrieron la noche del pasado 17 de abril, cuando un grupo de jóvenes, luego de participar en una vigilia realizada en el gimnasio de su equipo de porristas, de Stony Point High School, salieron para dirigirse a sus respectivas viviendas. Foto: Getty Images

El juez debe identificar la dificultad de los elementos, observar su ejecución y registrar los puntos correspondientes prácticamente en tiempo real.

SEMANA: ¿Cómo se organiza toda esa información para determinar quién gana?

M.A.: Actualmente existe un sistema digital de juzgamiento que yo mismo diseñé. Es un sistema propio que funciona mediante Excel y Drive.

Los jueces van ingresando sus puntajes y comentarios, y el sistema automáticamente organiza y tabula toda la información. De esta manera se consolidan las calificaciones y se puede determinar quién ocupa el primer, segundo y tercer lugar.