Franco Fagúndez se ha convertido en la llave del gol para Santa Fe en Copa Sudamericana y Liga BetPlay. El delantero uruguayo lleva tres partidos consecutivos marcando y repitió en el clásico capitalino contra Millonarios.

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Después del partido dio declaraciones en zona mixta y habló sobre su contrato que se vence el próximo 31 de diciembre.

“Todos saben que no tengo opción de compra, pero encontré un hogar acá. Muy feliz, muy agradecido, el día a día es muy lindo y también sentir el cariño de la gente así constantemente a uno lo deja feliz. Ojalá que me pueda quedar acá mucho tiempo”, declaró.

Fagúndez llegó a Santa Fe en enero de este año por pedido de Pablo Repetto. Su pase pertenece a Santos Laguna de México, equipo que le permitió salir en condición de préstamo para ganar minutos y relanzar su carrera tras una grave lesión de rodilla sufrida en 2025.

Ovacionado en el clásico

Aunque en el primer semestre le costó agarrar ritmo de competencia, desde julio se convirtió en una pieza indispensable para el andamiaje de Santa Fe. Habitualmente entraba como alternativa a Nahuel Bustos; sin embargo, Repetto le dio la titularidad en el clásico ante Millonarios.

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Fagúndez respondió marcando el segundo gol de la noche y recibió la ovación del público en el Estadio El Campín. “¡Uruguayo, uruguayo!”, se escuchó desde las tribunas habilitadas para este compromiso.

“La verdad que me emocionada bastante”, dijo al respecto. “El apoyo de la gente todos los días es constante. Ojalá seguir por ese camino”, indicó.

El número ‘9′ salió reemplazado a los 74 minutos del partido, cuando Millonarios acababa de descontar el marcador y se necesitaban piernas frescas para encarar los minutos decisivos. “Estaba liquidado. La verdad es que en esa última jugada que termina en el gol de Emerson, ya estaba cansado. Pedí la camilla para hacer tiempo”, indicó.

Santa Fe tendrá poco tiempo para descansar. El próximo sábado se enfrentará a Fortaleza por la novena jornada de la Liga BetPlay, un partido que puede servir para meterse al Grupo de los Ocho y encarrilar la clasificación.

En ese partido se espera una nómina alternativa por parte de Repetto, teniendo en cuenta que el cuadro cardenal enfrentará a Vasco da Gama por Copa Sudamericana el miércoles de la próxima semana. Los leones no quieren descuidar el torneo local, pero su principal objetivo está puesto en la competencia que supieron ganar en 2015.

Santa Fe viene de eliminar a River Plate en el Estadio Monumental, una serie en la que Franco Fagúndez fue figura marcando gol en los 90 minutos y en la tanda de penales.