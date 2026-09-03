El golazo ‘maradoniano’ de Carlos Andrés Gómez que es viral: dejó a seis parados y anotó

Carlos Andrés Gómez sigue en buena racha en Brasil. El delantero de Vasco Da Gama logró marcar un gol de la más alta factura en la noche del pasado miércoles en medio de los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Desde antes de la mitad del campo tomó el balón, se fue en solitario y dejó rivales por el camino. Uno total de seis futbolistas de Vitória que no lograron parar la carrera del mundialista con Colombia en 2026.

#GOLAZO 🇧🇷 | ¡GOOOOOOOOL Andrés Gómez ⚽️!



FT: Vitoria 0-1 (0-2) Vasco

- Golazo del colombiano que con este tanto asegura el pase de la visita a las semifinales de la Copa de Brasil.



¡Vamos 💛💛💙❤️! pic.twitter.com/jmoC3dcGIK — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) September 3, 2026

La terminación de la jugada la ejecutó con un remate lejano que se le clavó de forma perfecta a la base del poste derecho del portero rival.

Luego de eso Gómez fue a celebrar a un esquina lo significó al minuto 81 la confirmación de la clasificación a semifinales del Vasco, tras haber logrado un resultado global de 0-3 a favor de los de Río de Janeiro.

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En lo corrido de la Copa para Carlos Andrés es su segunda anotación. También fue el que marcó en el juego de ida contra el mismo rival y permitió que la serie se encaminara.

El balance del cafetero en seis juegos disputados en Copa es de dos goles y dos asistencias, con un promedio de calificación de 7.0 puntos que lo hace una de las figuras de los suyos.

Brasil le sienta bien a Gómez

En Europa la carrera del extremo colombiano no fue la más favorable. Aunque tuvo chances de jugar en Rennes, no fue tan trascendental como ahora la viene siendo en Brasil y que le permitió ir al Mundial 2026.

🎙️ É claro que teríamos o depoimento do nosso Camisa 1️⃣1️⃣💢#VascoDaGama pic.twitter.com/Ye0agi6xqf — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 3, 2026

En el Brasileirao que se juega actualmente con Vasco Da Gama ha marcado cuatro tantos en 21 partidos jugados. Asistió una vez, pero su equipo no la pasa bien al estar cerca de la zona del descenso directo.

Teniendo 25 puntos está en la lucha fecha tras fecha con Santos, Gremio, Mirasol e Internacional, quienes también hacen parte de esa zona roja en el balompié brasileño.

Pide más minutos en Selección Colombia

Gómez fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para la Tricolor en medio de las eliminatorias para la Copa del Mundo pasada. Aún se recuerda su anotación agónica en Montevideo contra Uruguay que hizo pensar que se había encontrado un revulsivo para el ataque.

Si bien ha sido llamado más veces, pocas oportunidades le ha brindado el argentino para que el delantero de Vasco pueda demostrar que lo que hace en su club lo puede hacer también en la Selección de Mayores.

Carlos Andrés Gómez en uno de los camerinos con la Selección Colombia durante el Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

Para los próximos amistosos del combinado nacional en Estados Unidos frente a México, Paraguay y Perú se espera que sea tenido en cuenta, pero a su vez, que le den minutos para demostrar su gran presente.

Mientras llegan dichas fechas Fifa, con el elenco de Río el jugador colombiano tendrá un gran reto por Copa Sudamericana al enfrentar a Independiente Santa Fe en los cuartos de final.

La llave se jugará desde la próxima semana con el partido de ida programado para el martes, 8 de septiembre desde las 5:00 de la tarde (hora Colombia).