Atlético Nacional es el nuevo líder de la Liga BetPlay 2026-II, después de haber triunfado con absoluta superioridad frente al Deportivo Pasto este jueves, 22 de octubre.

La goleada 3-0 le permitió llegar a la línea de los 29 puntos a los dirigidos por Lucas González, quienes por diferencia de gol se subieron al primer puesto que le pertenecía de manera parcial al Deportivo Cali.

Otra institución que quedó cerca fue América de Cali, pero con un punto menos (28 unidades) se ubicó tercero con altísimas probabilidades de clasificarse en alguna de las fechas que restan del ‘todos contra todos’.

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Hundió a Pasto en el Atanasio

El marcador en el Atanasio Girardot se abrió al minuto 12, cuando Edwin Cardona protagonizó una de las acciones más destacadas del encuentro.

El mediocampista sorprendió con un remate desde la mitad de la cancha que terminó en el fondo de la portería defendida por Diego Martínez Banguera. La anotación le permitió al cuadro verdolaga tomar confianza y manejar el desarrollo del compromiso.

🟢🏟️🚀 ¡TIENEN QUE CERRAR EL ESTADIO! ¡GOLAZO DE MEDIA CANCHA CON EL SELLO DE EDWIN CARDONA! #LALIGAxWIN https://t.co/nwgufk5V6D — Win Sports (@WinSportsTV) October 23, 2026

Deportivo Pasto intentó reaccionar y buscó el empate con aproximaciones ofensivas. Mayer Gil generó peligro con un remate que terminó en tiro de esquina, mientras que Serje desperdició una oportunidad importante dentro del área durante la primera mitad. Sin embargo, el conjunto visitante no consiguió capitalizar sus opciones y se marchó al descanso por debajo en el marcador.

En el comienzo del segundo tiempo, Nacional amplió la ventaja. Al minuto 51, José Escorcia aprovechó un rebote dentro del área y envió el balón al fondo de la red para establecer el 2-0. El tanto golpeó las aspiraciones del equipo nariñense y le dio mayor tranquilidad al local.

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Con el partido encaminado, Atlético Nacional mantuvo el control y encontró una nueva oportunidad para aumentar la diferencia. Juan Manuel Rengifo apareció para marcar el tercer tanto y sellar la goleada verdolaga, que terminó reflejando la superioridad del equipo local en el resultado.

Para Deportivo Pasto, en cambio, el resultado significó un nuevo golpe en su intento de mejorar la campaña. El equipo nariñense se sigue viendo estancado en el último lugar de la tabla con 9 puntos sumados.

La próxima fecha del FPC

Lo ajustado del calendario no permite dar tregua a los equipos en la liga colombiana. Este viernes ya se empezará a jugar otra jornada y entrarán en acción clubes de renombre como Junior de Barranquilla.

También se verá disputar a Boyacá Chicó su respectivo juego con Atlético Bucaramanga, mientras Águilas Doradas será juez de los rojiblancos que se aferran a no ser eliminados prematuramente.

Junior de Barranquilla se mide a Águilas Doradas en busca de no ser eliminado en Liga. Foto: Colprensa

Ya el sábado, 24 de octubre, está previsto que América de Cali reciba al combativo Cúcuta Deportivo y Once Caldas vs. Deportivo Pereira jueguen el clásico del Eje Cafetero.

Para el próximo domingo hay un plato especial en el Atanasio Girardot, el cual corresponde al Clásico Paisa de Atlético Nacional e Independiente Medellín. Dicho juego se desarrollará desde las 6:10 p.m.