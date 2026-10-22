Tabla de reclasificación tras goleada de Atlético Nacional: sus escoltas miran cupos a Libertadores

Atlético Nacional no tuvo problema y goleó en un partido que se veía como trámite desde la previa. En un aplazado por la fecha 14, el club verdolaga fue local ante un alicaído Deportivo Pasto, de discreto nivel y ya sin opciones de clasificar a cuadrangulares semifinales.

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El festín lo comenzó Edwin Cardona con un golazo desde la mitad de cancha apenas en el primer tiempo, que puede clasificar entre los mejores del año en el fútbol colombiano. El volante aprovechó su excelente pegada para bañar al portero rival.

Anotación top de la más alta factura que hizo sonreír hasta a James Rodríguez en las tribunas, el cual no fue convocado para dicho juego de Liga BetPlay. El segundo gol fue obra del canterano José Escorcia al minuto 52 y la joya Juan Rengifo puso el tercero para la goleada en el Atanasio Girardot (3-0).

Este triunfo le resta un aplazado más a Atlético Nacional, que ya casi se coloca al día en el calendario. Por ahora, con este 3-0, el club verdolaga alcanza el primer puesto en la Liga con 29 puntos y le gana la posición al Deportivo Cali por la diferencia de gol.

Además de prácticamente clasificar a cuadrangulares semifinales, también es cuestión de tiempo para que asegure el cupo a Copa Libertadores vía reclasificación.

Nacional contra el Pasto Foto: David Jara García

En la ‘recla’, las diferencias son más pronunciadas y Atlético Nacional saca mucha más ventaja en el primer puesto tras el acumulado de los dos semestres. Alcanzó el umbral de los 84 puntos, mientras que el segundo, América de Cali, tiene 62.

Tabla de la reclasificación Foto: Cortesía: José Orlando Ascencio

Con este panorama, el Rey de Copas se queda con uno de los cupos y el Escarlata pelea con Santa Fe por el otro pase a la fase previa de Libertadores si no son campeones.

Reñida pelea en la reclasificación

Más abajo en la tabla, Deportes Tolima es cuarto con 57 puntos y sigue en la pelea por clasificar a los cuadrangulares, mientras que Deportivo Cali es quinto con 56 unidades, pero prácticamente clasificado en la Liga Betplay. Junior de Barranquilla es sexto, pero no cuenta por ser campeón en el primer semestre.

De esta manera, los parcialmente clasificados a la Copa Sudamericana son Santa Fe, Deportes Tolima y Deportivo Cali. A esta lista se debe sumar el campeón de la Copa Betplay, pero sí es América, Nacional o alguno de los siete primeros en la reclasificación, pasará al siguiente en el listado, donde están otros contrincantes como Once Caldas, Millonarios, Medellín y Atlético Bucaramanga.