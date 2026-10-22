Oficial: la joya con paso por Bayern Múnich que jugará en el FPC; confirman el equipo

No solo Luis Díaz ha vestido la camiseta del Bayern Múnich de Alemania en el último tiempo. Otro talento colombiano en proyección, Juan Posada, lo hizo en las divisiones menores de los bávaros y ahora se le verá en club del Fútbol Profesional Colombiano.

Dicha noticia la confirmó Futboom, su casa de representación, que en las últimas horas hizo una publicación en la que celebraron el acuerdo alcanzado para joven talento cafetero.

“Es oficial. Juan David Posada Maldonado ficha con Internacional de Bogotá”, titularon en la publicación a través de Instagram.

Posterior a ello, completaron la noticia con datos adicionales del futbolista: “Lateral derecho, capitán de equipo a lo largo de su desarrollo y único colombiano del FC Bayern World Squad Class of ’26. Un paso más en su camino”.

Talento de Selección Colombia

Posada aún no debuta como profesional, pero ya cuenta con una carrera importante en la que destaca recientemente por haber sido llamado a la Selección Colombia Sub-17.

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Esa convocatoria, junto a la experiencia en el club más importante de Alemania, da muestras del potencial con el que cuenta el lateral que inició en Estudiantil de Medellín.

Habrá que ver en los próximos meses cómo se va dando su carrera en Internacional de Bogotá para determinar si llega al primer equipo con uno de los clubes que más ambición de ser protagonista tiene en el FPC.

Inter busca ser local en El Campín

Internacional de Bogotá comenzó las gestiones para disputar en el estadio El Campín su compromiso frente a América de Cali por la Copa BetPlay. Sin embargo, la posibilidad de utilizar el principal escenario deportivo de la capital todavía no está definida, debido a los inconvenientes para encontrar una fecha disponible.

Así lo informó el periodista Felipe Sierra, quien señaló: “Internacional de Bogotá inició las gestiones para jugar por Copa ante América en El Campín. Aún no hay definición pues el calendario está muy ajustado y los conciertos en el escenario complican más la programación de fechas”.

Inter de Bogotá ya ha jugado como local en el estadio El Campín vs. América. Foto: Cristian Bayona

El panorama es complejo, pues el estadio tiene varios eventos musicales programados para el cierre de 2026. Además, el deterioro de la gramilla ha generado preocupación tras la suspensión de partidos y las dificultades para recuperar el terreno de juego.

Estos son los conciertos previstos en El Campín hasta diciembre:

31 de octubre: Ryan Castro.

Ryan Castro. 7 de noviembre: Los Tigres del Norte.

Los Tigres del Norte. 20 de noviembre: Festival Megaland.

Festival Megaland. 21 de noviembre: Juntos de Nuevo – Misión Campín.

Juntos de Nuevo – Misión Campín. 4, 5 y 6 de diciembre: Karol G.

La programación podría complicar la elección de una fecha para el encuentro copero. Por ahora, Internacional de Bogotá continúa con las gestiones y espera una definición que permita establecer dónde disputará el compromiso contra los escarlatas.