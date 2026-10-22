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Milan sufre en Europa y pasa vergüenzas: club de media tabla de Premier League lo goleó

Uno de los grandes candidatos a la Europa League sufrió un duro golpe.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

22 de octubre de 2026 a las 6:25 p. m.
Jugadores del Milan contra Bournemouth.
Jugadores del Milan contra Bournemouth. Foto: Getty Images

El AC Milan, que jugó de visitante en Inglaterra y vistió de blanco, salió en busca de la victoria ante el Bournemouth, pero se llevó una gran sorpresa y fue goleado en la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League. Una caída que se siente en el fútbol europeo, pues se trata de un gigante de este deporte y un gran candidato al título de la UEFA esta temporada.

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Un cabezazo de Evanilson al minuto 8 golpeó la mano de De Winter y las cosas comenzaron a complicarse. El árbitro griego Vassilis Fotias concedió un penalti tras la revisión del VAR, y Justin Kluivert lo convirtió para poner el 1-0 parcial. El equipo de Rubén Amorim tuvo dificultades para construir ataques, mientras que los locales, llenos de energía, continuaron presionando y ampliaron el marcador.

Christie probó suerte desde el borde del área en el minuto 15, y Mike Maignan atajó el balón en el segundo intento. El Milan ya se veía sin reacción y el club de la Premier League comenzó a dominar la posesión del balón.

Para rematar, las cosas se complicaron para el Milan cuando su arquero, Mike Maignan, fue expulsado en el minuto 28 tras un incidente con Tyler Adams dentro del área. Los Cherries recibieron otro penalti. Lorenzo Torriani, portero suplente, fue vencido inmediatamente por Tavernier y el marcador quedó 2-0.

Entonces, Amorim introdujo a Bartesaghi y Rabiot al comienzo de la segunda parte. El AC Milan intentó recuperar el control del partido a través de Moreira por la banda, pero le costó crear ocasiones claras.

Tormenta para el Milan

De Winter remató de cabeza un centro de Moreira en el minuto 75, pero la defensa local despejó el balón a córner. Al igual que Torriani, Comotto debutó esta temporada al sustituir a Moreira en el minuto 76.

Adli puso el 3-0 con un magnífico tiro libre en el minuto 84, antes de que Torriani realizara una excelente parada para negarle el gol a Rayan tres minutos después. Fue una mala presentación para el Milan, que tuvo muchos problemas en situaciones específicas que lo mermaron durante el duelo. Ahora, todos hablan de su nivel y de si efectivamente está listo para afrontar la presión por el título europeo.

Tabla de la Europa League

Benfica, de visitante, sin Jhon Durán por lesión, goleó 4-1 al Omonia de Chipre. El gigante portugués tiró la camiseta y con un toque de jerarquía pudo superar y golear a su rival, para escalar y ahora ser líder en la Europa League con puntaje perfecto y reafirmar su candidatura al título.

Tabla de Posiciones
# Club PJ G E P GF GC DG Pts
1Benfica330010289
2Leverkusen33008089
3Bournemouth33008179
4Ferencváros33009369
5Olympiacos33004139
6Union Saint-G...32108177
7Juventus32109367
8Beşiktaş32109547
9Sunderland AFC32104227
10AZ32016246
11Omonia32015416
12Lyon320156-16
13Rennes31204315
14Real Sociedad31118354
15Crystal Palace31118534
16Sparta Praha31115324
17Levski Sofia31113304
18Dinamo Zagreb311134-14
19Sturm311113-24
20NEC311158-34
21RB Salzburg311136-34
22Anderlecht31024313
23Hoffenheim31025503
24Milan310245-13
25Celta de...310234-13
26OFI310234-13
27Jagiellonia Bi...310246-23
28Sport Clube U...310247-33
29Celje301227-51
30H. Beer Sheva301216-51
31Lillestrøm301229-71
32Lech Poznań301219-81
33Viktoria Plzeň300327-50
34Marsella300316-50
35Celtic F. C.300339-60
36Ararat-Armenia3003211-90

A primera hora, Juventus, con Jhon Lucumí en la suplencia, empató 2-2 con el Rennes de Francia. El defensa de la Selección Colombia marcó un gol, pero fue anulado y no pudo celebrar. La igualdad en el Turín no estaba entre los planes para un equipo que es gran candidato a ganar esta competencia europea. Los grandes italianos ceden terreno en esta fecha.