Milan sufre en Europa y pasa vergüenzas: club de media tabla de Premier League lo goleó

El AC Milan, que jugó de visitante en Inglaterra y vistió de blanco, salió en busca de la victoria ante el Bournemouth, pero se llevó una gran sorpresa y fue goleado en la tercera fecha de la fase de liga de la Europa League. Una caída que se siente en el fútbol europeo, pues se trata de un gigante de este deporte y un gran candidato al título de la UEFA esta temporada.

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Un cabezazo de Evanilson al minuto 8 golpeó la mano de De Winter y las cosas comenzaron a complicarse. El árbitro griego Vassilis Fotias concedió un penalti tras la revisión del VAR, y Justin Kluivert lo convirtió para poner el 1-0 parcial. El equipo de Rubén Amorim tuvo dificultades para construir ataques, mientras que los locales, llenos de energía, continuaron presionando y ampliaron el marcador.

Christie probó suerte desde el borde del área en el minuto 15, y Mike Maignan atajó el balón en el segundo intento. El Milan ya se veía sin reacción y el club de la Premier League comenzó a dominar la posesión del balón.

Para rematar, las cosas se complicaron para el Milan cuando su arquero, Mike Maignan, fue expulsado en el minuto 28 tras un incidente con Tyler Adams dentro del área. Los Cherries recibieron otro penalti. Lorenzo Torriani, portero suplente, fue vencido inmediatamente por Tavernier y el marcador quedó 2-0.

Entonces, Amorim introdujo a Bartesaghi y Rabiot al comienzo de la segunda parte. El AC Milan intentó recuperar el control del partido a través de Moreira por la banda, pero le costó crear ocasiones claras.

Tormenta para el Milan

De Winter remató de cabeza un centro de Moreira en el minuto 75, pero la defensa local despejó el balón a córner. Al igual que Torriani, Comotto debutó esta temporada al sustituir a Moreira en el minuto 76.

Adli puso el 3-0 con un magnífico tiro libre en el minuto 84, antes de que Torriani realizara una excelente parada para negarle el gol a Rayan tres minutos después. Fue una mala presentación para el Milan, que tuvo muchos problemas en situaciones específicas que lo mermaron durante el duelo. Ahora, todos hablan de su nivel y de si efectivamente está listo para afrontar la presión por el título europeo.

Tabla de la Europa League

Benfica, de visitante, sin Jhon Durán por lesión, goleó 4-1 al Omonia de Chipre. El gigante portugués tiró la camiseta y con un toque de jerarquía pudo superar y golear a su rival, para escalar y ahora ser líder en la Europa League con puntaje perfecto y reafirmar su candidatura al título.

Tabla de Posiciones # Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Benfica 3 3 0 0 10 2 8 9 2 Leverkusen 3 3 0 0 8 0 8 9 3 Bournemouth 3 3 0 0 8 1 7 9 4 Ferencváros 3 3 0 0 9 3 6 9 5 Olympiacos 3 3 0 0 4 1 3 9 6 Union Saint-G... 3 2 1 0 8 1 7 7 7 Juventus 3 2 1 0 9 3 6 7 8 Beşiktaş 3 2 1 0 9 5 4 7 9 Sunderland AFC 3 2 1 0 4 2 2 7 10 AZ 3 2 0 1 6 2 4 6 11 Omonia 3 2 0 1 5 4 1 6 12 Lyon 3 2 0 1 5 6 -1 6 13 Rennes 3 1 2 0 4 3 1 5 14 Real Sociedad 3 1 1 1 8 3 5 4 15 Crystal Palace 3 1 1 1 8 5 3 4 16 Sparta Praha 3 1 1 1 5 3 2 4 17 Levski Sofia 3 1 1 1 3 3 0 4 18 Dinamo Zagreb 3 1 1 1 3 4 -1 4 19 Sturm 3 1 1 1 1 3 -2 4 20 NEC 3 1 1 1 5 8 -3 4 21 RB Salzburg 3 1 1 1 3 6 -3 4 22 Anderlecht 3 1 0 2 4 3 1 3 23 Hoffenheim 3 1 0 2 5 5 0 3 24 Milan 3 1 0 2 4 5 -1 3 25 Celta de... 3 1 0 2 3 4 -1 3 26 OFI 3 1 0 2 3 4 -1 3 27 Jagiellonia Bi... 3 1 0 2 4 6 -2 3 28 Sport Clube U... 3 1 0 2 4 7 -3 3 29 Celje 3 0 1 2 2 7 -5 1 30 H. Beer Sheva 3 0 1 2 1 6 -5 1 31 Lillestrøm 3 0 1 2 2 9 -7 1 32 Lech Poznań 3 0 1 2 1 9 -8 1 33 Viktoria Plzeň 3 0 0 3 2 7 -5 0 34 Marsella 3 0 0 3 1 6 -5 0 35 Celtic F. C. 3 0 0 3 3 9 -6 0 36 Ararat-Armenia 3 0 0 3 2 11 -9 0

A primera hora, Juventus, con Jhon Lucumí en la suplencia, empató 2-2 con el Rennes de Francia. El defensa de la Selección Colombia marcó un gol, pero fue anulado y no pudo celebrar. La igualdad en el Turín no estaba entre los planes para un equipo que es gran candidato a ganar esta competencia europea. Los grandes italianos ceden terreno en esta fecha.