Con esto salió alguna vez Maradona sobre Franco Baresi, a propósito de la muerte del legendario de Italia

Al fútbol mundial lo enluta en las últimas horas el conocer la noticia de la muerte de la leyenda italia, Franco Baresi.

Su trayectoria en AC Milan e Italia es de las más destacadas en la historia del deporte. Fue tal la repercusión que tuvo, que en vida sus rivales le rindieron tributo. Uno que lo hizo fue Diego Armando Maradona.

Este, después de un partido jugado ante el zaguero italiano pronunció: “Esta camiseta pertenece a un gran jugador, creo que Franco Baresi es el mejor como defensor. Este es un recuerdo que guardaré por el resto de mi vida”, mientras vestía la prenda ‘6′ del cuadro rojinegro perteneciente a Baresi.

Diego Maradona after playing Milan in 1989 🗣️



“This shirt belongs to a great player, I think Franco Baresi is the best as a defender. This is a memory that I will keep for the rest of my life.” pic.twitter.com/MaCFbLdj9q — 90s Football (@90sfootball) July 31, 2026

Ese número 6 a la espalda de Franco Baresi fue el que lo acompañó para atravesar sus años milaneses. El lombardo honró tanto su número que su club lo retiró después y ningún otro jugador rossonero podrá volver a llevarlo.

En las últimas horas el plantel actual del Milan se juntó alrededor justamente de dicha camiseta y número para hacer un minuto de silencio.

El sentido momento quedó registrado por los medios oficiales de los rossoneri que escribieron: "Unidos en el recuerdo. En Perth, Rúben Amorim, su cuerpo técnico y todo el equipo guardaron un minuto de silencio en memoria de Franco Baresi”.

United in remembrance ❤️



In Perth, Rúben Amorim, his staff and the entire team observed a minute of silence in memory of Franco Baresi ❤️ pic.twitter.com/Btbhv017tM — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

Legado eterno

Nacido en Lombardía (norte) en mayo de 1960, Franchino “Franco” Baresi se incorporó a los equipos juveniles del Milan en 1974, antes de pasar al primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses.

Titular a los 18 años, capitán a los 22, Baresi rompe todas las estadísticas.

Mientras el Inter ficha a su hermano, él se marcha al AC Milan. Compensa un físico considerado enjuto con su técnica, su sentido de la anticipación y del quite, y su carácter de líder.

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A principios de la década de 1980, los rossoneri descienden dos veces a la Serie B (escándalo del Totonero y malos resultados). Pero “il Capitano” se mantiene al mando y se convierte en campeón del mundo (sin jugar) en 1982.

A partir de 1986, se abre una nueva era para el club: compra por parte de Silvio Berlusconi, luego llegada de Arrigo Sacchi y del trío neerlandés Gullit-Rijkaard-Van Basten. Baresi forma una defensa de hierro con Maldini, Tassotti y Costacurta.

Franco Baresi, emblema de AC Milan e histórico '6' de dicho club Foto: PA Images via Getty Images

El Milan se encumbró en la cima de Europa y del mundo en 1989 y 1990 con dos Copas de Europa (Baresi conquistaría una tercera en 1994) y dos Copas Intercontinentales.

Al término de su carrera en 1997, la vitrina de trofeos del defensa alberga también tres Supercopas de Europa y seis títulos de campeón de Italia. Además, terminó segundo en el Balón de Oro en 1989 y fue elegido mejor jugador de la Serie A en 1990.

Historia pura del AC Milan

En un comunicado, el club que vio crecer y consagrarse a Baresi escribió: “Su ejemplo y su profundidad serán, para siempre como su camiseta número 6, parte integrante y fundamental del ADN y del camino de todo el Club”.

Our number 6, forever. ♾️

Ciao, Capitano ❤️🖤 pic.twitter.com/Ofkk2iozHe — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

“Las condolencias que AC Milan extiende a toda la familia de Franco Baresi son las mismas que cada aficionado rossonero se envía a sí mismo en una hora tan dura.La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi”, añadieron.

“Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia”, completaron.

*Con información de AFP.