Franco Baresi, leyenda de la selección de Italia y del AC Milan, falleció este viernes en la mañana. El mundo del fútbol llora la partida de uno de los mejores defensas de la historia, reconocido por haber defendido la camiseta rossonera durante 20 temporadas.

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“El Milan llora la pérdida de Franco Baresi, quien permanecerá para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, como una parte inseparable del ADN y de la historia del club”, escribió el viernes el AC Milan, del que fue, entre otros cargos, vicepresidente.

El club italiano no ha precisado las causas de la muerte de Baresi, quien se sometió a la extirpación de un nódulo pulmonar en agosto de 2025, cirugía que lo había debilitado.

“Hay personas que entran en la historia por su talento. Y otras que, por su humanidad, se quedan en ella para siempre. Franco Baresi fue ambas cosas”, reaccionó la Juventus, mientras que el Inter de Milán rindió homenaje a la memoria de “un protagonista de los grandes derbis milaneses”.

¿Quién era Franco Baresi? Carrera, logros y títulos

Nacido en Lombardía, en mayo de 1960 (66 años), Franchino Baresi se incorporó a los equipos juveniles del Milan en 1974, antes de pasar al primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses.

A los 18 años ya era titular con el cuadro rossonero y a los 22 se convirtió en capitán, rompiendo todos los precedentes. Al mismo tiempo, vivía un drama familiar junto a su hermano Giuseppe, luego de quedar huérfanos a muy temprana edad.

“Lo que viví me hizo cerrarme un poco en mí mismo. Cuando estaba en el campo, me entregaba; quizá expresaba un poco lo que no conseguía expresar fuera”, explicó en una entrevista.

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A principios de la década de 1980, el Milan descendió dos veces a la Serie B por el escándalo del Totonero y los malos resultados, pero el capitán se mantuvo al mando y se convirtió en campeón del mundo en 1982.

A partir de 1986, se abrió una nueva era para el club, con la compra por parte de Silvio Berlusconi, la posterior llegada de Arrigo Sacchi y del trío neerlandés Gullit-Rijkaard-Van Basten. Baresi formó una defensa de hierro con Maldini, Tassotti y Costacurta.

Franco Baresi, leyenda de la Serie A de Italia. Foto: AP Photo/Luca Bruno

El Milan se encumbró en la cima de Europa y del mundo en 1989 y 1990 con dos Copas de Europa (Baresi conquistaría una tercera en 1994) y dos Copas Intercontinentales.

Al término de su carrera en 1997, la vitrina de trofeos del defensa albergaba también tres Supercopas de Europa y seis títulos de campeón de Italia. Sumado a eso, terminó segundo en el Balón de Oro en 1989 y fue elegido mejor jugador de la Serie A en 1990.

Aunque fue campeón del mundo con Italia en España-82, no sumó minutos. Sus otras experiencias en 1990 y 1994 terminaron con decepciones de las que no se pudo recuperar.

*Con información de la AFP.