Carmelo Rendón llegó a ‘MasterChef Celebrity’ y protagonizó inesperado momento

La cocina de MasterChef Celebrity volvió a sorprender a los televidentes con una aparición que despertó nostalgia entre los seguidores de la televisión colombiana. En el más reciente episodio, Emmanuel Restrepo dejó por un momento su rol como participante del concurso para transformarse nuevamente en Carmelo Rendón.

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El recordado antagonista de Rigo, desató una serie de momentos inesperados que rápidamente se convirtieron en tema de conversación en las redes sociales.

Desde que llegó a la cocina, Carmelo se mantuvo en su personaje y con actitud desafiante, y comentarios irónicos generó risas entre sus compañeros, los jurados y los televidentes.

Uno de los momentos más llamativos ocurrió cuando Carmelo aprovechó para enviarle un mensaje a Rigo, a su rival en la novela.

“Que venga a demostrar si sí cocina tan bueno y se atreva a competir en esta cocina”, insinuó entre bromas, provocando risas entre los presentes.

No obstante, Carmelo también tuvo que demostrar sus habilidades culinarias. Para el reto decidió preparar un bizcocho de tres leches infusionado con hierbas aromáticas y frescas, una propuesta que presentó con el nombre: ‘Mijito mojito, mójame en tus tres leches’.

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Durante la competencia también protagonizó una escena que llamó especialmente la atención junto a Claudia Bahamón. Mientras explicaba los detalles de su preparación, el personaje terminó acercándose a la presentadora para darle un beso en la mejilla antes de regresar a su estación de cocina.

¿Qué dijeron los chefs del plato de Carmelo Rendón?

Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso destacaron el resultado de su propuesta, resaltando el trabajo realizado durante el reto y el sabor conseguido en el postre.

Al escuchar los elogios, Carmelo celebró e hizo una nueva broma al afirmar que le sorprendía no haber recibido “un cachete” de Jorge Rausch, además de afirmar que llegó a pensar qye sería enviado directamente al balcón.

Finalmente, los jueces confirmaron que la preparación había sido una de las mejores de la noche. Gracias a ese resultado, Emmanuel Restrepo logró quitarse el delantal negro y asegurar su permanencia.

Los famosos que irán a reto de eliminación en ‘MasterChef Celebrity’

Luciano D’Alessandro

Luisa Vergara

Víctor Tarazona

Marcela Carvajal

Martha Restrepo

Angélica Blandón

Julieta Piñeres