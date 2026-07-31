Renunció la mano derecha de Infantino: tierrero en la Fifa y oposición a privatización del Mundial toma fuerza

Carlos Cordeiro, consejero principal del presidente de la Fifa, Gianni Infantino, anunció el viernes su dimisión inmediata, oponiéndose “categóricamente” al proyecto de la instancia mundial del fútbol de crear una empresa abierta a inversión privada.

“Que quede bien claro: no he estado involucrado de ninguna forma en esta propuesta y me opongo de forma categórica. Es un mal negocio para los miembros de la Fifa, un mal negocio para el fútbol y un mal negocio para el futuro a largo plazo del juego”, escribió en LinkedIn el exbanquero.

En el seno de la Fifa desde hace más de cinco años y “uno de los dirigentes más destacados del mundo del fútbol”, Cordeiro también fue el consejero principal del grupo de trabajo de la Casa Blanca, encargado de supervisar los preparativos del Mundial de Clubes 2025 y del Mundial 2026, cargo en el que fue nombrado por Donald Trump.

Su dimisión es un nuevo golpe duro a Infantino, que se enfrenta a una oposición cada vez mayor a su proyecto Fifa Forward Enterprise (FFE), una empresa abierta a inversión privada que quedaría encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos de la instancia mundial del fútbol.

Gianni Infantino lanzó propuesta llamada Fifa Forward Enterprise. Foto: Captura a video e imagen de de FIFA

La Uefa, que reúne a las 55 federaciones europeas, amenazó el jueves de forma unánime con no participar en las próximas competiciones Fifa, incluido el Mundial, si la instancia no renunciaba al proyecto. La Concacaf, que reagrupa a las 41 federaciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, “rechazó la propuesta”.

El viernes, la Confederación Asiática (AFC) apoyó a las otras dos instituciones continentales, valorando que cualquier propuesta que amenace el Mundial “debe ser reconsiderada”.

Pese a esta reacción masiva en su contra, la Fifa reafirmó este viernes su voluntad de continuar el proceso de consultas “abiertas y democráticas” para llevar a buen puerto este proyecto, cuyo principal objetivo es elevar a 10.000 millones de dólares la financiación del desarrollo del fútbol para los próximos cuatro años.

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Inversores privados podrían tener acciones en una nueva empresa creada con ese objetivo, la FFE, pero se mantendrían como minoritarios, alrededor del 20 %, prometió la institución, que quiere recaudar hasta 4.200 millones de dólares, cifra calculada sobre un valor estimado de FFE de 20.000 millones de dólares.

Según Cordeiro, la Fifa “dispone ya de recursos financieros extraordinarios” y tiene la capacidad financiera para ayudar a sus federaciones miembro.

“Vender una participación permanente en el activo más preciado del fútbol para levantar 4.200 millones de dólares no tiene sentido. Es hipotecar el futuro del fútbol sin una justificación convincente”, añadió.

Gianni Infantino, Donald Trump, Marco Rubio y Carlos Cordeiro antes de la realización del Mundial 2026. Foto: Getty Images

“Persona equivocada”

El primer ministro británico, Andy Burnham, estimó este viernes que Gianni Infantino es “la persona equivocada” para dirigir la Fifa, después del anuncio del proyecto de apertura a inversores privados de la instancia rectora del fútbol mundial.

“Fue una propuesta escandalosa. El mero hecho de que se haya contemplado demuestra, en mi opinión, que (Gianni Infantino) es la persona equivocada para dirigir la organización”, declaró el jefe del Gobierno británico ante los periodistas en una visita a Sheffield, en el norte del país.

Estas declaraciones refuerzan las de su primera reacción al conocer el proyecto de la Fifa. “El fútbol no pertenece a inversores”, escribió el martes en la red social X.

“Pertenece a quienes llenan las tribunas y que están en los bordes del terreno semana tras semana, llueva o haga sol. El Mundial no es un producto. Es la competición más grande del deporte mundial y nunca le ha pertenecido a nadie para ser vendido”, reaccionó este apasionado aficionado del Everton.

*Con información de AFP.