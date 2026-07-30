Un revuelo total y absoluto se ha generado en los últimos días luego de saberse que la Fifa tiene en marcha un plan para vender parte del Mundial a inversionistas privados.

Este negocio ha sido llamado Fifa Forward Enterprise. Según lo ha declarado el presidente de la federación, Gianni Infantino, forma parte de un proceso “democrático” y de “consulta”.

Gianni Infantino, in an interview with himself, calls FIFA Forward Enterprise part of a “democratic” and “consultation” process.



He gave federations until Sept 19 to accept. If it passes, they each get $40 mil. If it fails, $10 mil. pic.twitter.com/P0YfbcnDPp — Margaret Fleming (@mgfleming12) July 29, 2026

Además, en las últimas horas surgió un video del dirigente hablando de la propuesta. Esta, de acuerdo con la periodista Margaret Fleming, ya tuvo un ultimátum para Colombia y las demás federaciones.

“Les dio a las federaciones hasta el 19 de septiembre para aceptar. Si pasa, cada una recibe 40 millones. Si falla, 10 millones”, expresó sobre los beneficios económicos del proyecto.

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Explicación en detalle por parte de la Fifa

A través de la página oficial del máximo ente del balompié mundial, este dio a conocer una explicación detallada del proyecto que busca aprobar.

Así, la federación presentó información puntual para entender el tema con el título: ¿Qué es Fifa Forward Enterprise (FFE)?:

“Si las Asociaciones Miembro de la Fifa y el Consejo de la Fifa lo aprueban tras la conclusión de un proceso de consulta que se inició el 28 de julio de 2026, FFE sería una filial propiedad de la Fifa y controlada por ella, que consolidaría los derechos comerciales y las operaciones de eventos de la Fifa”.

“Se sumaría a las diversas filiales de la Fifa ya existentes, establecidas a lo largo de los años, cada una de las cuales tiene sus propias funciones específicas y diferenciadas”.

El público general desconoce cómo esta iniciativa puede beneficiar al fútbol. Según la explicación detallada, el crecimiento comercial del balompié en los últimos años no se ha traducido de manera proporcional en beneficios para todos los sectores del deporte, especialmente aquellos que requieren mayor inversión para su desarrollo.

Ante este panorama, la FIFA considera necesario fortalecer la gestión de sus activos comerciales mediante una estructura especializada que permita maximizar los ingresos y reinvertirlos en el fútbol.

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La entidad sostiene que captar ese valor requiere conocimientos y experiencia diferentes a los necesarios para administrar y desarrollar el deporte. Por ello, toma como referencia modelos implementados por otras organizaciones deportivas, como la Fórmula 1 y ligas de primer nivel como La Liga, la Ligue 1 y la Bundesliga, que cuentan con operaciones comerciales independientes para potenciar sus ingresos.

Tras una década marcada por reformas en materia de gobernanza y por la expansión de sus programas de desarrollo y competiciones, la FIFA entiende que el siguiente paso en su evolución es fortalecer su estructura comercial.

Gianni Infantino, presidente de la Fifa en el estadio de Miami Foto: Getty Images

En ese contexto surge la FIFA Forward Enterprise (FFE), una iniciativa que tendría un equipo directivo y una junta directiva propios, encargados de gestionar y potenciar los derechos comerciales y los torneos organizados por la FIFA en las categorías masculina, femenina y juvenil, con el objetivo de generar mayores recursos para reinvertir en el crecimiento del fútbol a nivel global.