Movilidad este jueves 30 de julio en Bogotá: consulte el estado de las principales vías y de las estaciones de TransMilenio

La ciudad de Bogotá comienza una nueva jornada de movilidad, en donde millones de ciudadanos transitan por las calles y vías de la capital para poder comenzar su día.

Inmovilizan en Cajicá el Spark azul protagonista de la temeraria maniobra en un puente peatonal de Bogotá

En el marco de este jueves 30 de julio, las autoridades y entidades de tránsito hacen un llamado a los bogotanos a programar con antelación sus viajes, así como a seguir las normas establecidas por la ley.

Para este día, las restricciones de movilidad indican que hoy los carros particulares que pueden transitar por el distrito son aquellos cuyas placas terminen con los siguientes números: 6, 7, 8, 9 y 0.

Asimismo, los taxis que puedan transitar por la capital son aquellos con placas que terminen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

¿Cómo se encuentra la movilidad en Bogotá este jueves 30 de julio de 2026?

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de sus entidades de movilidad, se ha encargado de compartir las más recientes novedades que se han presentado en la mañana de este jueves 30 de julio de 2026.

Dentro de los puntos más notables a estas horas, se registró hacia las 8:30 a.m. un bus del servicio de transporte público TransMilenio varado en la localidad de Barrios Unidos, en la NQS con calle 64, sentido sur-norte, el cual no otorga paso sobre la calzada exclusiva.

Ante estos hechos, la entidad de transporte público de la capital se ha encargado de mencionar que existe en estos momentos paso restringido para los buses.

Asimismo, TransMilenio ha informado a la ciudadanía que se encuentran en el sector, no despresurizar las puertas de los vehículos y se evita salir a caminar por los carriles exclusivos, debido a que esto dificulta retomar la operación.

Por el momento, agentes de tránsito se encuentran en el sector para poder agilizar el paso y volver a ofrecer los servicios de transporte para los ciudadanos.

Ya hacia las 10:00 a.m., TransMilenio informó sobre la recuperación de la zona, indicando que ya hay paso normal por la NQS.

Por otro lado, Bogotá Tránsito mencionó que hacia las 9:00 a.m. se ha presentado una falla semafórica en la localidad de Puente Aranda, en la intersección de la Calle 13 con carrera 38.

A estas horas se encuentra un grupo de semaforización, quienes están adelantando las medidas correspondientes para poder restablecer el servicio.

¿Habrá manifestaciones este jueves 30 de julio?

La Secretaría de Gobierno de Bogotá mencionó la programación del distrito de cara a los días restantes de la semana, informando sobre las manifestaciones que están previstas para este 30 y 31 de julio de 2026.

De acuerdo con el distrito, para estos siguientes días va a haber movilizaciones y actividades de concentración social previstas en las localidades de La Candelaria y Teusaquillo, con posibles retrasos en rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).