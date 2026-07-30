Hija de Daniela Ospina y James Rodríguez debutó como modelo: así fue el paso de Salomé por la pasarela de Colombiamoda 2026

Salomé Rodríguez debutó como modelo en la pasarela Game On, de Offcorss, durante Colombiamoda 2026. A sus 13 años, la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina fue la encargada de abrir el desfile con el que la marca infantil participa, por tercer año consecutivo, como la única firma especializada en moda para niños con pasarela propia dentro del principal encuentro de la industria en América Latina.

Paula Rincón, gerente de mercadeo de Offcorss y una de las responsables de la estrategia con la que la compañía ha buscado transformar la manera en que se entiende la moda infantil. En conversación con SEMANA, explicó por qué la elección de Salomé responde a un proceso de investigación sobre los nuevos referentes de las niñas, cómo ha evolucionado el diseño de la marca y cuáles son las apuestas que indicarán el crecimiento de la compañía durante los próximos años.

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El debut de Salomé

La expectativa alrededor del debut de Salomé Rodríguez podría hacer pensar que la principal noticia de la pasarela de Offcorss es la participación de la hija de dos de las figuras públicas más reconocidas del país. Sin embargo, para la compañía, la presencia de la adolescente responde a una lectura más amplia sobre cómo han cambiado los consumidores infantiles y quiénes influyen hoy en la construcción de sus referentes.

La pasarela Game On fue concebida como una interpretación del universo varsity, combinando elementos preppy, streetwear y deportivos. En escena participaron cerca de 46 niños y niñas de diferentes edades, razas y fenotipos, acompañados por música, danza y un espectáculo de violín que busca convertir el desfile en una experiencia más cercana al lenguaje con el que las nuevas generaciones consumen contenido.

Pero el foco inevitablemente recaerá sobre Salomé, quien abrió el desfile en lo que fue su primera aparición como modelo sobre una pasarela. Para Rincón, su elección no fue producto de la casualidad ni exclusivamente del reconocimiento que tiene su familia. “A nosotros nos gusta mucho acercarnos a ellas para entender cómo piensan, qué sienten, qué les gusta y con qué se están conectando. Dentro de las investigaciones que realizamos apareció constantemente el nombre de Salomé”.

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La ejecutiva explica que la marca identificó, a partir de ese proceso de escucha, que la adolescente comenzaba a consolidarse como un referente para otras niñas, especialmente después de compartir en redes sociales contenidos relacionados con el baile.

La relación entre la familia y Offcorss, además, ya existía. Salomé había asistido como invitada a la edición anterior de la pasarela, un antecedente que facilitó el acercamiento para esta nueva propuesta. “Estamos muy emocionados porque ella no vive en Colombia; vive con Daniela fuera del país. Esta será una oportunidad para que esté nuevamente aquí y participe en un espacio tan importante para la industria de la moda. Además, será la primera vez que Salomé desfile en una pasarela. Será su gran debut en escena“, señaló Rincón.

La hija de James Rodríguez y Daniela Ospina abrirá GAME ON, el desfile con el que OFFCORSS reafirma su liderazgo como la única marca infantil con pasarela propia dentro de la feria. Foto: Off Corss

El desfile también contó con la participación de Emilia Sampedro como host digital, encargada de narrar la experiencia desde el universo de las redes sociales. Para la marca, ambas representan formas distintas de conectar con el público infantil.

Detrás del despliegue de Game On existió un cambio profundo en la manera como Offcorss entiende el mercado infantil. Durante décadas, las decisiones de compra estuvieron casi exclusivamente en manos de los padres. Hoy, según la experiencia de la marca, los niños llegan a las tiendas preguntando por tendencias específicas, por prendas que han visto en redes sociales o por estilos que identifican en sus creadores de contenido favoritos.

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Ese cambio ha obligado a replantear el proceso creativo. “Los niños de hoy ya cambiaron. Hoy llegan con un lenguaje propio de la moda porque a un clic saben todo lo que está pasando. Nuestro reto es entenderlos desde esa exigencia y desde ese sentido estético, tomando esa moda que ellos ven y adaptándola al lenguaje infantil.”

Salomé Rodríguez, hija del futbolista James Rodríguez y la deportista, empresaria y modelo Daniela Ospina, debutó como modelo en la pasarela de Off Corss en Colombiamoda 2026 Foto: Inexmoda

Ese trabajo también se refleja en el desarrollo técnico del producto. La marca sostiene que realiza procesos estrictos de homologación de telas, controles de calidad y pruebas para garantizar que las prendas no generen alergias o irritaciones. Desde los estampados hasta los cierres de las chaquetas incorporan soluciones pensadas para evitar molestias en la piel infantil, un aspecto que, según la compañía, hace parte de la innovación que no siempre es visible para el consumidor.

En paralelo, la sostenibilidad ha dejado de entenderse únicamente como una conversación industrial para convertirse en una exigencia de los propios niños. Uno de los ejemplos que recuerda Rincón es la decisión de retirar los tradicionales globos amarillos que durante años acompañaron la experiencia de compra. “En los colegios el nivel de conciencia ambiental se desarrolla muy fuerte y eran los mismos niños quienes nos decían: ‘La bomba se va al mar y afecta a las tortugas y a los peces’.

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De la sostenibilidad a la expansión: la estrategia con la que Offcorss quiere seguir creciendo

Aunque la pasarela concentró buena parte de la atención durante Colombiamoda, la compañía asegura que detrás de Game On existe una estrategia de negocio que busca consolidar nuevos frentes de crecimiento. Uno de ellos es el fortalecimiento de la categoría de calzado, una línea en la que la empresa afirma haber invertido más de siete años de investigación para entender el desarrollo del pie infantil.

La apuesta no pasa únicamente por el diseño exterior. Según Rincón, gran parte del trabajo ocurre en aspectos que el consumidor no siempre percibe: la construcción de las plantillas, las suelas y la ergonomía necesaria para acompañar el crecimiento de los niños. “Hoy somos muy fuertes en lo que no se ve, que es la funcionalidad del zapato, además del diseño, que finalmente es lo que conecta al consumidor.

Ese trabajo comienza a reflejarse en los resultados comerciales. De acuerdo con la gerente de mercadeo, el calzado representa actualmente cerca del 12 % de las ventas de Offcorss y la meta es elevar esa participación hasta el 15 %. La marca también destaca que ocupa el sexto lugar en participación dentro del mercado colombiano de calzado infantil, según estudios de Euromonitor, siendo la única compañía del Top 10 cuyo negocio principal no es el calzado, sino el vestuario.

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Salomé Rodríguez, hija del futbolista James Rodríguez y la deportista, empresaria y modelo Daniela Ospina. Foto: Inexmoda

Lejos de apresurar el tránsito hacia la moda para adultos, Offcorss busca ampliar el tiempo de permanencia de ese público dentro de la marca. “Las niñas hoy nos exigen muchísimo y cada vez las estamos acompañando más en esa necesidad y en esa exigencia que ellas mismas nos plantean”, afirma.

Finalmente, Rincón explica por qué Offcorss decidió convertir a Salomé Rodríguez y a Emilia Sampedro en las principales embajadoras de Game On. No se trata únicamente de aprovechar su visibilidad, sino de reconocer el papel que desempeñan como referentes para una generación que encuentra en las redes sociales buena parte de sus códigos culturales.

“No trabajamos únicamente con mamás creadoras de contenido, sino que buscamos también a los niños que hoy conectan con otros niños. A muy temprana edad ellos también se convierten en influenciadores y nosotros entendemos esa realidad. Hacemos una curaduría muy importante para identificar cuáles niños realmente conectan con los valores de la marca”, señala.

Para Rincón, ese camino apenas comienza. La empresa continuará incorporando niños y adolescentes que representen los valores que busca transmitir y que tengan la capacidad de dialogar con sus pares desde la autenticidad, más que desde la celebridad.