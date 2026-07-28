“Es ropa para vivir el presente”: Morat revela los secretos de su colección AM:PM con GEF en Colombiamoda 2026

En 2026, mientras Morat atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera internacional con la expansión del Ya Es Mañana World Tour y la preparación de Ya Es Mañana – Parte 2, la banda bogotana encontró un nuevo escenario para contar historias: la moda. Lo hace de la mano de GEF, una de las marcas colombianas más reconocidas del mercado masivo, que regresa a Colombiamoda después de cuatro años para presentar AM:PM, una colaboración que busca demostrar que la ropa también puede ser un lenguaje.

La alianza llega en una coyuntura significativa. Para GEF, representa la continuidad de una estrategia que anteriormente reunió a la marca con artistas como J Balvin y Maluma. Para Morat, en cambio, supone su primera incursión oficial en el diseño de moda. El resultado es una colección de 31 referencias concebidas durante ocho meses de trabajo conjunto y presentada en el marco del principal circuito de moda del país.

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Morat presentará este martes 28 de julio l colección AM:PM junto a GEF en el marco de Colombiamoda 2026 Foto: Cortesía GEF

Martín y Simón Vargas, integrantes de Morat y Juan Carlos Cano, por su parte, lidera desde el diseño una propuesta que ha encontrado en la música uno de sus principales vehículos de expresión. Los tres conversaron con SEMANA sobre la propuesta que verá la luz en Colombiamoda.

Una historia que comienza en la oficina

AM:PM parte de una premisa narrativa: un viernes cualquiera. La historia comienza en la mañana, continúa en la oficina y culmina en una fiesta. En ese tránsito, la ropa se convierte en un elemento de transformación.

“GEF y Morat se alinean perfectamente para lanzar una colección que va más allá del producto y que habla del lenguaje a través de la moda y la música para acompañar al consumidor en las actividades de su día a día. Todo empieza con un primer café y todo puede terminar con una reunión de amigos. Fuiste a la oficina, saliste a hacer vueltas; es una colección que quiere acompañar al consumidor”, explicó Juan Carlos Cano a SEMANA.

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Morat presentará este martes 28 de julio l colección AM:PM junto a GEF en el marco de Colombiamoda 2026 Foto: Cortesía GEF

La colección toma elementos del workwear, el utility y el tailoring para reinterpretarlos bajo una lógica contemporánea. La oficina deja de ser un lugar rígido y se convierte en un espacio flexible, especialmente para una generación que entiende el vestir como una extensión de su identidad.

La propuesta incluye blazers crop con raya diplomática, pantalones wide, hoodies oversized, overshirts en cuadros, piezas en raw denim, camisas en tejido ripstop y accesorios como pañoletas, gorras y corbatas. Los colores transitan entre neutros como beige, café y vainilla, mientras que el rojo y el uva aparecen como acentos dentro de la colección.

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Uno de los elementos más simbólicos es una camiseta tipo baby tee con una Polaroid de los integrantes de Morat y sus respectivas firmas. También aparecen referencias directas al universo creativo de la banda, como el logo de la “M” dentro del hexágono y la frase “Ya es mañana” bordada en algunas piezas.

La moda como un lenguaje

Si hay una idea que atraviesa la conversación con Morat es la de la moda entendida como una forma de comunicación. Para Martín Vargas, la relación con la ropa ha evolucionado al mismo ritmo que la agrupación.

Morat presentará este martes 28 de julio l colección AM:PM junto a GEF en el marco de Colombiamoda 2026 Foto: Cortesía GEF

“Estos 12 años que hemos estado trabajando han hecho que la relación con la moda, con cómo me quiero ver, quién soy y qué estoy diciendo, también haya sido un proceso. A medida que ha pasado el tiempo hemos sido más conscientes de lo importante que es esa relación, no solo frente al mundo, sino con uno mismo y con la manera en la que uno se identifica”, dijo el músico.

La reflexión adquiere especial relevancia en un momento en el que la conversación alrededor de la identidad y la expresión individual ocupa un lugar central dentro de las industrias creativas. Para el integrante de Morat, AM:PM también representa una invitación a perderle el miedo al vestir.

“No está mal preocuparme por cómo me veo; no está mal ponerme algo que muestre más o menos piel. Dependiendo de cómo cada quien se identifique, interpreta esta colección. Creo que va a ser muy interesante ver a la gente haciéndola suya, creando sus propios looks y sus propios outfits”, añadió.

Morat presentará este martes 28 de julio l colección AM:PM junto a GEF en el marco de Colombiamoda 2026 Foto: Cortesía GEF

Simón Vargas comparte esa mirada. En su caso, la moda es inseparable del arte. Habla de las pasarelas como si fueran museos y de las prendas como piezas capaces de transmitir emociones.

“Para mí, cada prenda expresa cosas. El diseño textil y la moda son arte. Yo veo pasarelas de mis diseñadores favoritos y siento que estoy yendo a un museo, porque hay un mensaje que se está tratando de transmitir a través de ellas. No es solamente ropa en un sentido utilitario, sino ropa con la que estoy tratando de transmitirte algo: un mensaje o un sentimiento”, aseguró.

Vestirse para vivir el presente

Morat presentará este martes 28 de julio l colección AM:PM junto a GEF en el marco de Colombiamoda 2026 Foto: Cortesía GEF

La colección también dialoga con el momento creativo que vive la banda. El universo de Ya es mañana, el álbum que da nombre a su actual etapa artística, se filtra en las prendas y en la experiencia de la pasarela, para la cual Morat participó incluso en la construcción del paisaje sonoro.

El desfile, que se realizará en la sede de las oficinas de GEF en Medellín, transformará una bodega en una enorme oficina. Desde la invitación inspirada en un carné corporativo hasta los torniquetes de ingreso y el mobiliario, cada detalle hará parte del relato.

La intención, coinciden sus creadores, es que la colección pueda acompañar múltiples versiones de una misma persona: quien toma café a las siete de la mañana, quien entra a una reunión al mediodía y quien termina la jornada celebrando con amigos.

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Morat presentará este martes 28 de julio l colección AM:PM junto a GEF en el marco de Colombiamoda 2026 Foto: Cortesía GEF

“Para mí, siguiendo el espíritu de Ya es mañana, esto es ropa para vivir en el presente, para disfrutarse el día, para no guardarse nada, para cualquier momento. Es vivir en esa actitud de ‘Ya es mañana’ que seguimos queriendo transmitirle a la gente”, afirmó Martín Vargas.

Simón, fiel a la sensibilidad que atraviesa las canciones de Morat, resume el espíritu de AM:PM con una idea sencilla: “Me da mucho gusto sentir que esta es ropa que se presta para ser utilizada de maneras inesperadas”.