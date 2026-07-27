El domingo, una reunión de la Unesco, agencia de la ONU que vela por el patrimonio, en Corea del Sur, dejó varios anuncios de interés mundial. Por ejemplo, se anunció que las playas del Desembarco de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial fueron inscritas el domingo en el Patrimonio Mundial.

Playa de Normandía, lugar del Dia D, en el norte de la costa francesa. Foto: Getty Images

Esos 80 km de costas del noroeste de Francia donde el 6 de junio de 1944 desembarcaron las tropas aliadas fueron escenario de una batalla decisiva para liberar a Europa del nazismo y poner fin al conflicto.

Estas playas “están directamente y materialmente asociadas al desembarco (...) que desempeñó un papel decisivo en la liberación de la Europa occidental de la ocupación nazi”, dijo una representante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) de la Unesco, durante la sesión en Busan, en Corea del Sur.

Este conjunto de sitios “conmemora simbólicamente el inmenso sacrificio humano que se hizo para derrocar una ocupación autoritaria”, añadió.

La candidatura abarcaba las cinco playas del Desembarco conocidas por sus nombres en clave Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword, y otros puntos asociados a ese hecho histórico en la zona.

Numerosos cementerios militares y monumentos conmemorativos están asociados a este conjunto.

El presidente de la Región de Normandía, Hervé Morin, expresó desde Corea del Sur su “emoción” por el reconocimiento. “Esta decisión nos obliga a conservar este bien, nos obliga a protegerlo, nos obliga a quererlo cada vez más y a ponerlo en valor”, añadió desde la sesión de la Unesco en Busan.

Francia cuenta con más de 50 sitios incluidos en el Patrimonio Mundial de la Unesco, que reconoce también lugares emblemáticos como el castillo de Versalles o el Monte Saint-Michel.

Este reconocimiento del “valor universal” del patrimonio otorga renombre internacional, pero también compromete a los poderes públicos a trabajar por su preservación.

Monte Olimpo

Por su parte, Grecia celebró la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco del monte Olimpo, la montaña más alta del país, una reserva natural protegida y “morada” de los dioses de la Antigüedad, según la mitología griega.

“A partir de hoy, el mítico Olimpo se convierte en una montaña de toda la humanidad”, declaró el primer ministro Kyriakos Mitsotakis en Facebook.

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“La inclusión del sitio en la lista del Patrimonio Mundial fue un importante logro nacional”, agregó.

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido del 19 al 29 de julio en la ciudad surcoreana de Busan, inscribió el domingo por unanimidad a “la región ampliada del monte Olimpo” en la lista de sitios naturales y culturales del Patrimonio Mundial.

Con 2.914 metros de altitud, el monte Olimpo (norte) es una de las zonas con mayor biodiversidad de Europa, al albergar más de 2.000 plantas, entre ellas decenas de especies endémicas, así como una fauna poco común, según los expertos.

Numerosos turistas visitan “este centro de la mitología griega donde Homero evocó a los doce dioses griegos y sus palacios en el monte Olimpo”, destaca la Unesco.

Otros sitios como las fortalezas reales del Languedoc y las sabanas de Boma-Badingilo en Sudán, fueron integrados el domingo al Patrimonio de la Humanidad.

Más adiciones: Teatros de la Amazonía

Brasil también festejó. Esto pues los teatros de la Paz y Amazonas, ubicados respectivamente en las ciudades amazónicas brasileñas de Belém y Manaos, fueron incluidos este lunes en el Patrimonio Mundial de la Unesco.

El comité de esta agencia de la ONU encargado de la decisión, reunido en Busan, destacó que ambos teatros son un legado de la “edad de oro” que vivió la región amazónica gracias a la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.

“Fueron diseñados como símbolos de ambición política”, dijo la Unesco al anunciar la inclusión de estos edificios inspirados en la arquitectura francesa en el Patrimonio Mundial.

El reconocimiento también cobija a la Plaza de la República y al Largo de São Sebastião, dos plazas públicas ubicadas frente a estos teatros en Belém y Manaos, respectivamente.

Inaugurado en 1878, el Teatro de la Paz “afirmó el papel estratégico de la ciudad de Belém como puerto y capital del estado” de Pará, detalló la Unesco.

La ciudad de 1,4 millones de habitantes sigue siendo un importante puerto fluvial y acogió el año pasado la COP30, la mayor reunión de la ONU sobre cambio climático.

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Por su parte, el Teatro Amazonas abrió sus puertas unos años más tarde, en 1896, y “expresó la riqueza y el prestigio de la futura capital de la Amazonía”.

El imponente edificio neorrenacentista sirvió de locación para la película Fitzcarraldo (1982), del director alemán Werner Herzog.

La fiebre del caucho (1879-1912) trajo una riqueza sin precedentes a la Amazonía, la mayor selva tropical del mundo. Sin embargo, historiadores también apuntan que el trabajo forzado diezmó las poblaciones indígenas de la región en este periodo.

*Con información de AFP.