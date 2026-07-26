Ya es oficial: llega el documental que rescata la historia de los colombianos que combatieron en la Guerra de Corea

Jorge Barón Jr. presentó oficialmente Batallón Colombia: Héroes de Corea, una nueva edición de su documental que busca preservar la memoria de los soldados colombianos que combatieron en la Guerra de Corea y resaltar su aporte en uno de los episodios más significativos de la historia militar del país.

Esta producción incorpora testimonios, imágenes inéditas y material adicional que amplía la investigación iniciada en 2024, ofreciendo una visión más completa sobre el papel de Colombia en esta contienda internacional.

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Con una duración de una hora y veinte minutos, el largometraje reúne los testimonios de 14 veteranos y los aportes de historiadores para explicar el origen de dicha guerra, la participación del Batallón Colombia y las principales operaciones militares.

El lanzamiento tuvo lugar en la Escuela de Cadetes Francisco de Paula Santander, durante un acto protocolario que reunió a más de 200 asistentes, altos mandos de la Policía Nacional y cerca de 20 veteranos que participaron en la guerra.

Durante su intervención, Barón Jr. cuestionó el enfoque de buena parte del cine y las series colombianas, al señalar que el país debería promover más producciones dedicadas a exaltar a sus héroes, en lugar de dar protagonismo a figuras criminales.

En ese contexto, hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que apoye iniciativas orientadas a preservar la memoria histórica y reconocer el legado de quienes han servido a la nación.

Por otro lado, destacó la labor de las asociaciones de veteranos, entre ellas FUNVECOREA, ASEVECO y ASCOVE.

A través de este proyecto, el joven busca rendir homenaje a los excombatientes, destacar el papel que desempeñaron en la Guerra de Corea y preservar su legado para que su historia no caiga en el olvido. Al mismo tiempo, la producción permite al público conocer de cerca las experiencias de quienes fueron enviados a la lucha.