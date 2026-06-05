“Videos de niños”: el perturbador hallazgo que revive el caso Michael Jackson en la nueva docuserie de Netflix

El catálogo de la plataforma de streaming Netflix sumó el estreno de “Michael Jackson: El Veredicto”, una miniserie documental de tres episodios que reconstruye el juicio penal por presunto abuso sexual infantil que enfrentó el artista en 2005. Dirigida por Nick Green, la producción analiza el caso judicial que se extendió por cuatro meses en Santa María, California, y que careció de cámaras de transmisión dentro de la sala de audiencias.

‘El Desafío’ no va más por ahora: las razones por las que se suspendería el ‘reality’

El proyecto recopila declaraciones de figuras clave de ambas partes del litigio, incluyendo a miembros de la defensa, la fiscalía y el jurado. A través de este ejercicio, expone testimonios de antiguos colaboradores del entorno del artista, cuyas afirmaciones introducen nuevos elementos de discusión sobre lo ocurrido en el rancho Neverland.

‘Michael Jackson: El veredicto’ consta de tres episodios, ya disponibles en la plataforma. Fue en 1993 cuando las primeras acusaciones contra el cantante salieron a la luz. Evan Chandler acusó a Jackson de haber abusado presuntamente de su hijo de 13 años, Jordan Chandler. En aquella época, el artista llegó a un acuerdo extrajudicial y pagó a la familia para que el caso no llegara a los tribunales.

Un testimonio central es el de Vincent Amen, quien trabajó para el cantante desde 2002. Según relata, durante los registros policiales tras el arresto de Jackson, recibió una bolsa deportiva de manos de Frank Cascio (conocido como Frank Tyson), asistente de larga data del intérprete. Amen afirma que Cascio había retirado materiales de su propia residencia procedentes de Neverland. Al revisar la bolsa, filmó el procedimiento y encontró una revista con imágenes de menores sin ropa y anotaciones manuscritas con marcador en la sección de pedidos de video.

“Empecé a hojearla, y había un Sharpie… círculos alrededor de la sección de pedidos de video”, relató Amen. “Alguien quería estos videos, marcó los que quería. Estos videos, que son de niños desnudos”.

El excolaborador añade que confrontó a Cascio, quien supuestamente le respondió que se trataba de “una fase” por la que él y el cantante habían pasado. Los realizadores aclararon que Frank Cascio no pudo ser contactado para ofrecer su versión o derecho a réplica frente a estos señalamientos.

El documental también aborda el estado en que el intérprete de “Thriller” afrontó las audiencias. Su entonces abogado defensor, Mark Geragos, detalla que el estado físico y psicológico de su representado estaba severamente afectado tras su detención en 2003. Geragos califica el consumo de sustancias de Jackson como “astronómico”, manifestando que el equipo legal temía por la capacidad del cantante para resistir la presión del proceso.

“No tengo vida social”: Shakira habla de su realidad en la soltería y sus exigentes planes

Por otro lado, la producción muestra el impacto de la celebridad en el tribunal. Exintegrantes del jurado recuerdan cómo algunos de sus compañeros se balanceaban en sus asientos al ritmo de las canciones de Jackson durante la presentación de pruebas videográficas, lo que reflejaba la complejidad de mantener la imparcialidad.

El proceso judicial concluyó cuando el jurado declaró a Michael Jackson no culpable de los diez cargos que enfrentaba, determinando su absolución por insuficiencia de pruebas penales concluyentes.

La publicación de esta docuserie coincide con el interés generado por la película biográfica de Hollywood Michael, dirigida por Antoine Fuqua.