“No tengo vida social”: Shakira habla de su realidad en la soltería y sus exigentes planes

La cantautora colombiana Shakira es la figura central de la más reciente edición de la revista estadounidense People, medio al que concedió una entrevista exclusiva para repasar su actual momento personal y profesional. En el diálogo, la barranquillera profundizó en las razones por las cuales ha debido postergar su tiempo de esparcimiento, argumentando una intensa carga laboral derivada de sus próximos proyectos musicales y sus responsabilidades familiares.

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“Ahora mismo, no tengo vida social”, afirmó la artista de manera directa durante la conversación, explicando que la soltería ofrece espacios de diversión que, en su caso particular, no se han materializado debido a sus compromisos vigentes.

“Sé que se pasa rico soltera, las mujeres solteras se divierten mucho. Sí, es verdad, pero no tanto para mí ahora mismo, porque soy una mujer muy ocupada”, matizó la intérprete, quien se describió a sí misma en esta etapa como alguien concentrada firmemente en sus objetivos.

El motivo detrás de la falta de tiempo social de la barranquillera radica en la simultaneidad de sus proyectos a gran escala. Según sus propias declaraciones, se encuentra en una fase crucial de producción logística y artística.

“Hay mucho que hacer, me estoy preparando para mi segundo tour, mi segunda carrera en los Estados Unidos”, detalló al medio internacional, haciendo alusión a la continuidad de su actual gira Las Mujeres Ya No Lloran.

A este exigente itinerario se suma la planificación de sus próximas presentaciones en el continente europeo. Específicamente, la artista confirmó que se prepara para lo que denominó su “residencia europea”, la cual contempla una ambiciosa meta de producción: “12 estadios en Madrid”, según consta en el fragmento de sus declaraciones.

Además de los conciertos propios de su tour, la agenda de Shakira para este año incluye una de las apariciones globales más comentadas del ámbito deportivo y musical: su participación en el show de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Al respecto, la colombiana admitió la presión que conlleva un evento de tal envergadura: “Estoy preparando mi presentación en la Copa del Mundo, que intentaré no sufrir”, comentó con un matiz de franqueza sobre los nervios previos a citas de esta magnitud.

No obstante, la cantante enfatizó que el verdadero equilibrio de su rutina no solo depende de los estadios, sino de su entorno familiar. “Hay mucho que hacer. Y también mi vida cotidiana de los niños”, recordó, posicionando su rol de madre soltera como el eje prioritario que demanda gran parte de su energía diaria en la actualidad.

“Ahora mismo no tengo nada, creo que hay mucha diversión para mí en mi camino. Pero sí, estoy disfrutando de este momento en el que estoy y disfrutando de mi carrera, viviéndola al máximo”. comentó Shakira en exclusiva para la revista People.

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El regreso de Shakira a la industria coincide con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Dai Dai”, una colaboración junto al cantante nigeriano Burna Boy. El tema ha sido seleccionado como la canción oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Según reportó la publicación, la artista ha tomado la decisión de destinar el 100 por ciento de las regalías de este tema al Fondo de Educación Global de Ciudadanos de la FIFA, una iniciativa que busca facilitar el acceso a la educación y la práctica del fútbol a niños en condiciones de vulnerabilidad en diversas regiones del mundo.

Con más de 95 millones de discos vendidos a lo largo de su trayectoria, la colombiana aprovecha este espacio para enviar un mensaje a las nuevas generaciones: “Es un mensaje para cada niño al que le han dicho que su sueño es demasiado grande”, concluyó la artista, quien compartirá el escenario del MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el próximo 19 de julio junto a figuras como Madonna y BTS para dar inicio formal a las actividades musicales del torneo global.