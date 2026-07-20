Shakira se pronunció sobre triunfo de España en el Mundial 2026 y habló de Messi tras derrota de Argentina: “El más grande”

Shakira, tras varias semanas, vivió el esperado cierre del Mundial 2026, donde Argentina y España se enfrentaron por la anhelada copa. Miles de personas presenciaron este partido en el mundo, viendo cuál selección fue la que avanzó y salió victoriosa.

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En medio de la sorpresa por lo que ocurrió en Nueva York el pasado 19 de julio, donde España resultó ganadora, las miradas de algunos curiosos se posaron en una particular serie de post que realizó la barranquillera en su cuenta oficial de Instagram.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Shakira compartió en las historias del perfil unas imágenes que se tomó después de su show en el medio tiempo y de la final, precisamente cuando se reveló que los europeos habían salido triunfadores contra Argentina.

En las postales se observó que la colombiana se pronunció ante el triunfo de España, exaltando el buen trabajo de Ferrán Torres, quien hizo el gol definitivo. Allí posó con él, mostrando aquel trofeo que recibieron.

La celebridad dejó ver su atuendo elegido para este instante del encuentro deportivo, posando con un diseño aparente de Marine Serre, el cual constaba de un conjunto con estampado de lunas en negro y beige.

“España! Orgullosa de acompañarlos otra vez en este Mundial! Felicidades”, escribió, reviviendo el detalle sobre hace 16 años donde ocurrió algo similar cuando se presentó en Sudáfrica 2010 y los españoles ganaron, incluyendo a Piqué.

Shakira habló del triunfo de España en el Mundial 2026. Foto: Instagram @shakira

Shakira habló del triunfo de España en el Mundial 2026. Foto: Instagram @shakira

No obstante, la cantante no se quedó callada y se refirió a la derrota de Argentina, puntualizando que estaba orgullosa y alegre de ver todo el buen trabajo que hicieron, dejando por lo alto a los latinos.

Allí habló de Messi y de su imagen, ubicándolo como el más grande de la industria del fútbol actual.

“A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes, de Leo Messi, el más grande, y agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026. Siempre en mi corazón”, concluyó.