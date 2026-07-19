Así fue el show del medio tiempo del Mundial 2026: Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y más

En la final entre España y Argentina, el espectáculo de medio tiempo comenzó apenas los equipos salieron del terreno de juego.

Shakira marcará un hito histórico en la final del Mundial 2026 y adelanta versión en español de ‘Dai Dai’

Semanas antes, la FIFA había anunciado que, por primera vez en la historia de un Mundial, la final tendría un show musical de 10 minutos, lo que extendió el descanso habitual hasta los 30 minutos.

“Haciendo eco del espíritu de las ceremonias de apertura, que dieron la bienvenida al mundo al escenario más importante de Canadá, México y Estados Unidos, la ceremonia de clausura cerrará el círculo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de la música, la cultura y el fútbol”, explicó Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La primera en aparecer frente a los asistentes del MetLife Stadium de Nueva York fue la legendaria cantante Madonna.

Madonna, Ronaldinho y Ronaldo Nazario en la presentación del medio tiempo. Foto: Getty Images via AFP

Sobre un vehículo, conducido por leyendas del fútbol, la estadounidense cantó la popular canción “Music”, que fue un éxito en el año 2000. Estuvo acompañada por los brasileños Ronaldinho y Ronaldo Nazário.

Tras la presentación de Madonna, salió al escenario el grupo coreano BTS. Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook aparecieron en la cancha del MetLife Stadium para cantar una versión de “Dynamite”, la canción que los condujo al estrellato mundial.

Acompañados de cientos de bailarines, la banda surcoreana tuvo una puesta en escena llena de luces, coreografías y efectos visuales que hizo cantar a los más de 80.000 asistentes en el estadio.

Justin Bieber siguió la presentación con una interpretación de Everything Hallelujah, la misma melodía que ha alcanzado éxito en los rankings musicales de 2026. El canadiense solo necesitó una guitarra para animar al público.

Uno de los momentos más esperados llegó con la aparición de Shakira. La colombiana cantó el emblemático himno del Mundial 2026, Dai Dai, con la compañía de Burna Boy, los Ghetto Kids de Uganda y el coro PS22 Chorus.

Las celebridades que estarán en la final del Mundial entre Argentina y España

En la presentación también estuvieron figuras como Jason Sudeikis, actor de Ted Lasso; Gustavo Dudamel y los personajes de The Muppets. Todo el espectáculo de medio tiempo fue dirigido por el vocalista de Coldplay, Chris Martin, en colaboración con Global Citizen.